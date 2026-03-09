La batalla energética en el Golfo Pérsico

La estrategia militar no consiste únicamente en golpear al adversario; también requiere comprender con precisión la propia vulnerabilidad.

Por Xavier Villar

Al autorizar los ataques sobre las instalaciones petroleras de Irán, Israel operó bajo una lógica convencional: atacar los ingresos y fuentes de financiamiento del adversario. La premisa es elemental, pero lo que no se evaluó adecuadamente es la asimetría fundamental que define la infraestructura energética de la región.

Irán no depende de los sistemas de agua desalada para sostener su economía, su industria o su agricultura. Su abastecimiento proviene de acuíferos y ríos interiores, una red de recursos prácticamente inmunes a ataques convencionales. En contraste, los Estados del Golfo Pérsico—Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Catar— dependen en gran medida de plantas desalinizadoras, concentradas, costosas y vulnerables, situadas en primera línea de la costa. Esa concentración define la verdadera ecuación estratégica que la ofensiva israelí ignoró.La respuesta iraní no ha sido caprichosa ni improvisada. Las operaciones recientes sobre el Golfo Pérsico tienen un objetivo claro: imponer un costo inmediato en la infraestructura crítica de sus vecinos y en la percepción de seguridad de sus aliados estadounidenses. Los ataques a instalaciones de Bahréin y los vuelos de drones sobre puntos estratégicos de Arabia Saudí y los Emiratos buscan impactar la continuidad operativa de los sistemas energéticos, generando presión económica y estratégica sin depender de una destrucción masiva.

Los intentos de minimizar el impacto desde Washington y Tel Aviv han chocado con la realidad sobre el terreno. La producción saudí ha sufrido interrupciones en campos clave; Kuwait ha limitado exportaciones y declarado fuerza mayor; Catar ha tenido que detener operaciones en Ras Laffan, un nodo crítico para el suministro global de gas licuado. La presión no se limita a los barriles de petróleo: las cadenas de suministro, las refinerías y la infraestructura portuaria son igualmente vulnerables. La interdependencia del Golfo convierte cualquier acción local en un efecto cascada regional.

Irán produce una fracción del petróleo mundial, y esa cifra se repite como mantra en medios occidentales. La guerra no se libra en porcentajes de producción, sino en puntos de estrangulamiento logísticos. Allí reside la ventaja estratégica iraní. La capacidad de suspender el flujo de petróleo o gas a través del estrecho de Ormuz tiene un impacto desproporcionado en el mercado global, incluso sin comprometer la producción interna del país. La asimetría es tangible: los aliados estadounidenses en la región no pueden permitirse interrupciones prolongadas en infraestructuras críticas, mientras Irán puede absorber daños en sus instalaciones y mantener la continuidad operativa.

El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica lo expresó con precisión estratégica: la amenaza no es el precio del crudo, sino la viabilidad inmediata de sistemas urbanos y productivos construidos sobre premisas vulnerables. Las monarquías del Golfo han diseñado economías altamente dependientes de flujos de recursos concentrados, y cualquier perturbación genera un riesgo inmediato para la estabilidad económica y política.

El error israelí radica en asumir que la vulnerabilidad energética de Irán es comparable a la de sus vecinos. No lo es. Golpear a Irán sin comprender esta estructura ha expuesto a toda la península a un riesgo que no estaba previsto. Los misiles iraníes generan titulares, pero son los drones y ataques selectivos sobre infraestructura crítica los que redefinen la ecuación estratégica en la región.

Las medidas estadounidenses, desde escoltas navales hasta seguros de riesgo, son soluciones parciales. La limitación no es solo la navegación de petroleros, sino la integridad de las instalaciones, la confianza de los operadores y la capacidad de mantener operaciones en condiciones de riesgo. La energía en el Golfo funciona como un sistema interconectado: afectar a un nodo repercute en los demás. La previsión inicial de Washington no contempló que el daño colateral sería significativamente mayor para sus aliados que para Irán mismo.

La dinámica energética se complementa con la lógica financiera y geopolítica. La interconexión global de mercados, la dependencia de Europa y Asia del gas y petróleo del Golfo, y la concentración de infraestructuras críticas amplifican el impacto de cualquier interrupción. Las decisiones iraníes no buscan desabastecer el mundo, sino generar suficiente presión para recalibrar la estrategia adversaria, forzando una reconsideración de riesgos y costos.

El impacto inmediato se observa en precios y seguros, pero también en la percepción de vulnerabilidad de los Estados del Golfo. La escalada ha revelado que la estrategia iraní no se basa en destrucción indiscriminada, sino en presión calibrada sobre puntos críticos. La vulnerabilidad concentrada de los vecinos crea un margen operativo que Teherán ha sabido explotar.

Esta crisis energética combina economía, logística y geopolítica. La respuesta iraní no es solo militar, sino estratégica en sentido amplio: utiliza la interdependencia regional y global como herramienta de negociación y presión. La lección es clara: el poder no se mide solo por la capacidad de ataque, sino por la comprensión de la red de recursos y vulnerabilidades que sostienen al adversario.

Los aliados estadounidenses enfrentan ahora un dilema estructural. Cualquier intento de compensar interrupciones mediante infraestructura alternativa —oleoductos en Arabia Saudí y Emiratos— solo proporciona un alivio temporal. No altera la lógica fundamental de concentración de riesgo ni garantiza estabilidad ante nuevas acciones. La gestión de estas infraestructuras se convierte en un ejercicio de contención, no de seguridad definitiva.

La escalada energética pone de relieve la fragilidad del sistema global. La interdependencia, que hace eficiente la economía mundial, también amplifica la exposición a conflictos regionales. Las interrupciones, incluso temporales, tienen repercusiones inmediatas en precios, flujos financieros y decisiones de inversión. La presión se transmite con rapidez a todos los actores, desde consumidores hasta Estados importadores y exportadores.

La estrategia iraní busca recalibrar los riesgos, forzar la reconsideración de líneas rojas y demostrar que la asimetría regional favorece a quienes comprenden la estructura crítica del Golfo. Su objetivo es económico, estratégico y político: mostrar que la continuidad operativa de sus vecinos depende de la estabilidad de su infraestructura y que cualquier ataque contra la República Islámica tiene un costo inmediato y tangible.

El despliegue de infraestructuras, la concentración de recursos y la geografía del Golfo crean un escenario donde la superioridad técnica o militar no garantiza control sobre los mercados ni sobre la percepción de seguridad. La velocidad de transmisión del riesgo económico y financiero convierte la presión puntual en un instrumento estratégico de primer orden.

En este contexto, la República Islámica se ha demostrado capaz de sostener operaciones críticas mientras su adversario enfrenta vulnerabilidades concentradas. La resiliencia no es narrativa propagandística: se mide en la capacidad de mantener flujo de recursos, coordinación institucional y respuesta táctica frente a perturbaciones externas.

La lección es doble. Primero, la guerra energética es geopolítica, financiera y logística. Segundo, las evaluaciones occidentales tienden a subestimar la complejidad de las redes críticas y sobreestiman la capacidad de disrupción unilateral. Irán ha invertido décadas en comprender estas estructuras, adaptando su estrategia a la vulnerabilidad del adversario. La acción no busca el colapso global, sino el ajuste de ecuaciones estratégicas mediante presión calibrada.

En la práctica, esto significa que cualquier decisión de Washington o Tel Aviv debe medirse no solo en términos de ataques militares, sino considerando la capacidad de respuesta del sistema regional, la interdependencia de infraestructuras críticas y la propagación inmediata de riesgos financieros. La escalada demuestra que los adversarios tradicionales no pueden ignorar la lógica de concentración de recursos y la resiliencia estructural del objetivo.

Por último, la crisis refuerza un principio básico de geopolítica energética: el control sobre nodos críticos define la influencia más que la simple producción. La República Islámica, al comprender esta lógica, ha trasladado la presión al adversario de manera directa y proporcional, manteniendo la continuidad de su propio suministro y preservando su capacidad operativa.

El resultado no es caos ni destrucción al azar; es una recalibración estratégica medida y deliberada. Cada movimiento iraní refleja un cálculo preciso, consciente de sus propias limitaciones y de las vulnerabilidades del adversario. La asimetría se convierte en palanca política, la concentración de infraestructura en un punto de presión, y la resiliencia institucional en una ventaja operativa que redefine los parámetros del poder regional. No hay improvisación ni arrebatos: se trata de aplicar la estrategia con exactitud sobre un tablero geopolítico complejo, donde cada decisión busca maximizar efecto y minimizar exposición.

La batalla energética ya está en curso, y una vez más Estados Unidos se enfrenta a un escenario que no había anticipado. Irán ha mostrado que puede imponer costos estratégicos significativos, alterar mercados, obligar a ajustes logísticos y forzar recalibraciones políticas. En este contexto, la guerra no se mide únicamente en explosiones o daños físicos, sino en capacidad de influencia, presión económica y manipulación calculada de riesgos. La infraestructura concentrada, la geografía crítica y la resiliencia del sistema se convierten en herramientas deliberadas de negociación y disuasión. Cada acción de Teherán está diseñada no solo para proteger intereses inmediatos, sino para demostrar que la región ya no puede ser abordada con supuestos simplistas de poder lineal. La lógica de la vulnerabilidad ha cambiado, y la estrategia iraní opera con claridad dentro de esa nueva realidad.