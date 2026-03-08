CGRI de Irán a pilotos israelíes: ya no les permitiremos vida normal 

El servicio de inteligencia del Cuerpo de Guardianes de Irán lanzó una advertencia directa a los pilotos israelíes, alertando que no les permitirá tener una vida normal.

La cuenta oficial del servicio de inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán publicó en la plataforma X un vídeo con imágenes de los pilotos de la entidad sionista, acompañado del mensaje en hebreo: “¡Ya no les permitiremos vivir una vida normal, ya verán lo que pasa!”.

Las fuerzas de inteligencia de Irán han logrado filtrar datos sensibles sobre el personal de la fuerza aérea israelí; completos dossiers que detallan pilotos y comandantes, sus ubicaciones, historiales de vuelo y asignaciones en bases.

El mensaje se produce en medio de los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos contra las ciudades iraníes, en los que bombardean las infraestructuras militares y civiles, incluidas escuelas, hospitales, instalaciones deportivas, viviendas y centros de servicios públicos.

אנחנו לא ניתן לך לחיות חיים נורמליים יותר, אתה תראה מה יקרה!



دیگر اجازه نمی دهیم زندگی نرمال داشته باشید، خواهید دید چه خواهد شد!#فتح_خیبر pic.twitter.com/hqJiHbZsWc — سازمان اطلاعات سپاه (@IRGCIntelli) March 7, 2026

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, por su parte, ha lanzado 28.ª oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

tmv