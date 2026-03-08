Comandante: armas avanzadas de Irán harán arrepentirse a los agresores

Un alto comandante iraní ha alertado que las armas avanzadas y de alta precisión de Irán seguirán haciendo que los enemigos se arrepientan.

El mayor general Ali Abdolahi, comandante del cuartel general central de Jatam al-Anbia, ha declarado este domingo que Irán posee armas más avanzadas y de alta precisión que continuarán apuntando a los enemigos y haciéndoles sentir remordimiento por lanzar una agresión contra la República Islámica.

El general Abdolahi, al referirse a la continua respuesta decisiva a la agresión estadounidense-israelí contra Irán, ha dicho que los hijos del fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini y el Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como la nación iraní están de pie hasta su último aliento, como prometieron, para hacer que los enemigos se arrepientan de sus crímenes.

Afirmando que Estados Unidos y el régimen israelí están ocupados con sus ilusiones y errores de cálculo, ha indicado que los iraníes y sus Fuerzas Armadas siempre han respondido a los enemigos en el campo de batalla, añadiendo que los agresores se habrían dado cuenta de que “no somos hombres de lemas, sino hombres de campo de batalla”.

Asimismo, ha destacado que los iraníes han demostrado su fuerza y poder ante cualquier ataque o agresión a su amada nación.

El alto comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha subrayado las reiteradas afirmaciones de los enemigos de conocer las estadísticas de los misiles iraníes, diciendo que en el campo de batalla se darían cuenta de que no sabían nada sobre el poder de disuasión y las capacidades militares iraníes.

El general Abodalhi ha resaltado que las Fuerzas Armadas de Irán, con gran espíritu y entusiasmo, están en el campo de batalla para vengar la sangre de los mártires, especialmente del Líder de la Revolución Islámica, y continuarán su guerra hasta que los enemigos sientan arrepentimiento y remordimiento.

Una fuente conocedora del tema ha informado de que el CGRI va a intensificar sus ataques de represalia contra los objetivos estadounidenses e israelíes, aumentando el volumen de sus operaciones con drones por 20 por ciento.

El CGRI también ha alertado que duplicará el uso de misiles extrapesados y estratégicos, en línea con las medidas de Irán con el fin de garantizar su poderío disuasivo y una respuesta más contundente a los agresores.

tqi