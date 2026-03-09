El ataque de EEUU contra fragata iraní deja 104 muertos y 32 heridos

El Ejército de Irán denunció un "salvaje" ataque perpetrado por un submarino estadounidense contra la fragata IRIS Dena en aguas internacionales, que ha resultado en la muerte de 104 marineros iraníes y dejado a otros 32 heridos.

El incidente, calificado por Teherán como una violación de las leyes humanitarias y marítimas internacionales, tuvo lugar el pasado miércoles a cientos de millas de la zona de conflicto en el Golfo Pérsico, frente a la costa sur de Sri Lanka.

Según el comunicado del ejército, la fragata Dena, que regresaba a Irán tras participar en el ejercicio naval multinacional "Milán 2026" en la India, fue torpedeada y hundida por la Marina de Estados Unidos sin previo aviso. A bordo de la embarcación viajaban 136 personas. De ellas, 104 perdieron la vida, 20 se encuentran desaparecidas y 32 marineros heridos fueron trasladados a un hospital en Sri Lanka.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka confirmó que la fragata se dirigía a Irán desde un puerto del este de la India. El Ejército iraní enfatizó que el ataque "inhumano" de la " Marina terrorista de Estados Unidos" ocurrió lejos de cualquier zona de guerra, subrayando su carácter de provocación y violación de las normativas internacionales.

La fragata Dena había participado en ejercicios navales organizados por la India en la Bahía de Bengala entre el 18 y el 25 de febrero.

Por su parte, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, advirtió en la red social X que Estados Unidos "lamentará amargamente" este suceso. "Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 3.200 kilómetros de las costas de Irán", escribió Araqhi, añadiendo que "Estados Unidos lamentará profundamente el precedente que ha sentado".

Después, la Armada iraní disparó misiles antibuque contra el portaviones estadounidense Abraham Lincoln en respuesta al ataque de EE.UU. a su destructor.

mkh

