El ayatolá Seyed Moytaba Hoseini Jamenei ha sido elegido nuevo Líder de la Revolución Islámica y de la República Islámica de Irán.

La Asamblea de Expertos de Irán, un organismo de 88 clérigos, nombró oficialmente el domingo por la noche a Moytaba Jamenei, de 56 años, como nuevo Líder de la Revolución Islámica y tercer Líder de la República Islámica de Irán.

El ayatolá Moytaba Jamenei es hijo del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien cayó mártir en el ataque estadounidense-israelí el 28 de febrero.

“Mediante una votación decisiva, la Asamblea de Expertos designó al ayatolá Seyed Moytaba Hoseini Jamenei como el tercer Líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán”, anunció la asamblea en un comunicado.

🚨 El Ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenéi se convierte en Líder de Irán



La Asamblea de Expertos, con una mayoría absoluta de votos, ha presentado al Ayatolá Haj Seyyed Mojtaba Jamenéi como el tercer Líder de la República Islámica de Irán. pic.twitter.com/H0kuwjS3TE — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

El comunicado, emitido por la Secretaría de la Asamblea de Expertos, comienza con invocaciones en nombre de Alá, el Más Compasivo, el Más Misericordioso, y extiende sentidas condolencias a la noble y libre nación del Irán islámico.

Conmemora el martirio del ayatolá Seyed Ali Jamenei, cuya ascensión celestial marca el fin de una era de liderazgo sabio y firme. El ayatolá Jamenei fue martirizado el 28 de febrero en un ataque terrorista estadounidense e israelí.

La declaración también rinde homenaje a otros mártires exaltados, incluidos comandantes de alto rango de las fuerzas armadas y los estudiantes inocentes de la escuela en la ciudad de Minab, todos víctimas de los ataques bárbaros del criminal Estados Unidos y el régimen sionista.

🫡 De padre a hijo. De mártir a combatiente. De Líder eterno a nuevo Líder.



La bandera de la República Islámica de Irán ahora está en manos del Ayatollah Mojtaba Jamenei, hijo del mártir Ayatollah Ali Jamenei. pic.twitter.com/cdbLZC3gOI — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

La declaración reverencia la exaltada institución de Wilayat al-Faqih (Tutela del Jurista Islámico) durante la ocultación del Imam de la Época (que Dios apresure su reaparición), enfatizando su papel fundamental en el sistema de la República Islámica.

Se celebran los 47 años de gobierno ejemplar de los imanes de la Revolución, arraigado en la dignidad, la independencia y la autoridad divina.

🎉Los iraníes expresan alegría y felicidad después de que el Ayatolá Seyyed Mojtaba Khamenei fuera nombrado el nuevo Líder de la República Islámica. pic.twitter.com/PjImoeNPjf — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

Luego de estudios meticulosos y una votación decisiva de los respetados representantes, guiados por el deber religioso y la responsabilidad ante Dios Todopoderoso, el ayatolá Seyed Moytaba Hoseini Jamenei (que Dios lo proteja) fue presentado como el nuevo Líder.

La declaración expresa gratitud a los miembros del consejo provisional según el Artículo 111 por su servicio interino y llama a toda la noble nación de Irán -especialmente a las élites, intelectuales, académicos de los seminarios y comunidades universitarias- a prometer lealtad inquebrantable al nuevo liderazgo.

Insta a la unidad en torno al eje de Wilayat al-Faqih, un baluarte contra las conspiraciones de poderes arrogantes.

Para concluir, la declaración de la Asamblea de Expertos invoca la gracia y la misericordia constantes de Dios Todopoderoso sobre Irán y su resiliente pueblo, afirmando que la Revolución Islámica sigue siendo una fuerza indomable en pos de la justicia y la independencia.

tmv