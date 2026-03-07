Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., ofreció una rueda de prensa centrada en la situación en Medio Oriente. Sus declaraciones, polémicas en su formulación, evidencian un patrón operativo: la política estadounidense se subordinaba a decisiones externas cuando un aliado ejecuta operaciones que podrían afectar a fuerzas estadounidenses desplegadas.

Por Xavier Villar

Para la administración, esto se presenta como una justificación preventiva, pero bajo el prisma de “America First” revela una pérdida de autonomía significativa. La iniciativa estratégica deja de partir de Washington y se convierte en reacción ante las acciones de un socio militarmente y económicamente menor.

La secuencia reciente de acontecimientos muestra que Israel mantiene considerable autonomía operativa, pero su estrategia depende de recursos y respaldo estadounidense. La coordinación entre ambos países busca proteger tropas de Washington, pero no implica que Estados Unidos controle plenamente su agenda. Desde un análisis estratégico más amplio, esta dependencia activa amplía la exposición estadounidense en la región, debilitando la coherencia de la política exterior y demostrando que la narrativa de soberanía declarada se enfrenta a la práctica real de subordinación frente a un aliado regional.

El contraste se hace más evidente si se considera la retórica de “America First”. Esa consigna, concebida como expresión de independencia estratégica y control sobre decisiones militares y económicas, entra en tensión con la necesidad de sincronizar acciones con Tel Aviv. La brecha entre la narrativa y la práctica pone en duda la capacidad estadounidense de actuar con iniciativa propia en Oriente Medio (Asia Occidental), especialmente frente a Irán.

El Cuerpo de Guardianes: política, ideología y proyección estratégica

Si la estrategia estadounidense asume que Irán se quebrará bajo presión o que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán podría fragmentarse, ese cálculo descansa sobre supuestos cuestionables. El Cuerpo de Guardianes no es solo un instrumento militar: es un pilar ideológico, político y económico del país. Su continuidad no depende de la aprobación externa sino de la coherencia interna de la República Islámica.

La institución se constituyó un año antes de la proclamación oficial de la República Islámica en 1979, como respuesta a la desconfianza hacia el ejército regular —Artesh—, percibido como leal al Shah y alineado con intereses estadounidenses e israelíes. El Cuerpo de Guardianes combina disciplina militar con formación ideológica: sus miembros no se limitan a ejecutar operaciones; materializan los principios políticos que sostienen el país, consolidando la identidad política y cultural frente a influencias externas.

Desde sus primeros días, el CGRI enfrentó grupos internos considerados anti-revolucionarios, como el Mojahedin-e-Khalq (MKO), asegurando cohesión territorial y política. Durante la guerra con Irak (1980-1988), mostró capacidad de organización y resistencia frente a un conflicto que fue tanto regional como internacional, pues la comunidad occidental temía la influencia de la Revolución Islámica. Su labor no se reduce a la defensa territorial: la formación ideológica, la coordinación interna y la proyección internacional forman parte de un enfoque integral de consolidación política.

La creación de la Fuerza Quds se entiende desde la defensa de la Umma y la proyección de intereses estratégicos iraníes. Del mismo modo, la implicación en obras públicas, telecomunicaciones y fundaciones islámicas refleja un compromiso con la consolidación interna y la estabilidad social. El Cuerpo de Guardianes actúa según una lógica de cohesión integral que combina defensa, planificación política y desarrollo económico, no como un Estado paralelo.

Soberanía, estrategia y percepción internacional

La comparación entre la política estadounidense y la estrategia iraní pone de relieve un contraste marcado. Mientras Washington ajusta su agenda según movimientos de aliados, Teherán actúa de manera deliberada, consolidando capacidades defensivas y proyectando influencia sin depender de terceros. Esta asimetría cuestiona la narrativa de independencia estratégica: la soberanía declarada por Estados Unidos se diluye frente a la práctica de reacción constante ante decisiones externas.

La proyección internacional iraní no busca confrontar a Occidente

indiscriminadamente, sino preservar autonomía política y seguridad de su territorio y aliados. La dependencia estadounidense de Israel como eje táctico refleja una paradoja: Washington presume de control global, pero su capacidad de iniciativa se ve condicionada por la necesidad de sincronizar operaciones con un aliado regional, comprometiendo la coherencia estratégica y ampliando la exposición.

Las declaraciones de Rubio adquieren así un matiz crítico: si bien se presentan como protección preventiva de tropas estadounidenses, evidencian la subordinación de la política exterior a prioridades externas. Frente a esto, Irán demuestra que la consolidación interna, la formación política de sus instituciones y la coherencia estratégica permiten gestionar presiones externas sin comprometer la visión central del país. El Cuerpo de Guardianes es la expresión tangible de esta filosofía: combina defensa territorial, proyección internacional, consolidación económica y educación política de sus miembros. Su actuación refleja planificación y autonomía, no improvisación ni dependencia de actores externos.

Este contraste subraya que un país con recursos más limitados puede sostener una estrategia autónoma frente a actores con mayor capacidad militar y financiera. La gestión de riesgos por parte de Washington, condicionada por la coordinación con aliados, evidencia restricciones estructurales. La narrativa de independencia se ve confrontada con la realidad de un seguimiento activo de decisiones externas —una subordinación persistente que redefine la percepción de poder estadounidense en Oriente Medio y plantea interrogantes sobre su liderazgo frente a Irán y otros actores regionales.