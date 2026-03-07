Irán ataca con dron a petrolero infractor que buscó cruzar Estrecho de Ormuz

El Cuerpo de Guardianes de Irán ataca con un dron a un petrolero infractor que ignoró la advertencia sobre la prohibición de la navegación en el Estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha informado este sábado que esta mañana, un petrolero con el nombre comercial ‘Prima’ fue alcanzado por un dron tras ignorar las reiteradas advertencias de la Fuerza Naval del CGRI sobre la prohibición del tráfico y la inseguridad en el Estrecho de Ormuz.

Según la declaración, el estratégico Estrecho de Ormuz ha estado bajo control por octavo día consecutivo debido a la maliciosa agresión de terroristas estadounidenses, el martirio del Líder de la Revolución Islámica y la agresión contra la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

“Los petroleros y buques comerciales aliados con los países agresores no tienen permiso del paso por este estrecho”, ha reiterado.

🔥 🎥 Un petrolero que intentaba cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz fue alcanzado y se está hundiendo. pic.twitter.com/IUqpcnbkVc — HispanTV (@Nexo_Latino) March 1, 2026

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

Hasta el momento, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha lanzado 24 oleadas de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los objetivos estadounidenses e israelíes, prometiendo seguir defendiendo el país hasta que continúan las agresiones de los enemigos.

