Drones de Armada de Irán vuelven a atacar bases de EEUU

La Armada del Ejército de Irán, con una amplia ola de ataques con drones, ha apuntado con fuego intenso contra bases de EE.UU. y objetivos israelíes.

El Ejército de la República Islámica de Irán, en su comunicado número 15, ha declarado que, desde la madrugada de este sábado, ha lanzado una amplia ola de ataques con drones contra lugares de concentración y las bases de EE.UU. en Abu Dabi (EAU), el campamento Al-Adairi en Kuwait y los radares de carbono de las instalaciones estratégicas Sedut Misha en los territorios ocupados del régimen sionista.

“La sangre pura de nuestros camaradas mártires y queridos del navío Dena corre por las venas de los valientes del Ejército, y esta batalla continuará hasta hacer arrepentir al enemigo cobarde”, se lee en la nota.

Anteriormente, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán anunció el lanzamiento de los misiles Imad, Qadr y Jeiber en la 24.ª oleada de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra los intereses de EE.UU. en la región y los objetivos del régimen sionista en los territorios ocupados.

El jueves, la Fuerza Naval del CGRI de Irán atacó con éxito al portaviones USS Abraham Lincoln, utilizando drones avanzados de producción nacional, obligando al grupo de ataque a una rápida retirada cerca de las aguas territoriales iraníes.

La operación se produjo tras el ataque estadounidense del miércoles al destructor Dena del Ejército iraní en aguas cercanas a Sri Lanka cuando regresaba de la India.

El destructor IRIS Dena regresaba a casa tras participar en el ejercicio naval multilateral de Milán 2026, organizado por la India. Más de 120 marineros iraníes estaban a bordo del barco en el momento del cobarde ataque, que ha sido ampliamente condenado en Irán y en el exterior.

Desde el inicio de la agresión estadounidense-sionista contra Irán —que cumple una semana— las Fuerzas Armadas del país persa siguen lanzando contundentes ataques contra los objetivos enemigos en la zona, tal como advertían en fechas previas al comienzo de la guerra.

