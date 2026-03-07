Irán lanza la 24.ª ola de la operación ‘Verdadera Promesa 4’ contra Israel 

La República Islámica de Irán ha llevado a cabo la 24.ª oleada de la operación militar ‘Verdadera Promesa 4’ contra el régimen israelí.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado el lanzamiento de los misiles Imad, Qadr y Jeiber en la 24ª oleada de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’.

🚨 La República Islámica de Irán ha llevado a cabo la 24.ª oleada de la operación militar Promesa Verdadera 4 contra el régimen israelí. pic.twitter.com/kg9eOTNgxT — HispanTV (@Nexo_Latino) March 6, 2026

En la 23.ª ola de la operación, el CGRI destacó el despliegue de sistemas de misiles de nueva generación contra objetivos en los territorios ocupados y bases estadounidenses en toda la región, como parte de un ataque combinado con drones y misiles.

Según el comunicado, la ola involucró sistemas de misiles avanzados diseñados para atacar múltiples objetivos. “En esta oleada, misiles de combustible sólido y líquido de nueva generación apuntaron a objetivos en los territorios ocupados y bases estadounidenses en la región”, señaló el Cuerpo de Guardianes.

El CGRI indicó que los misiles impactaron varias instalaciones militares estadounidenses en toda la región. “Las sedes de las fuerzas terroristas estadounidenses en las bases Sheikh Isa, Juffair, Ali al-Salem y al-Azraq estaban entre los objetivos atacados en esta oleada”, decía, refiriéndose a los puestos avanzados estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania.

El CGRI también afirmó que durante la operación se alcanzaron objetivos dentro de los territorios ocupados.

“También en la importante y sensible zona de Beer Sheva, en los territorios ocupados, había entre los objetivos centros de tecnología avanzada, instalaciones de ciberseguridad y centros de apoyo militar”, dijo el Cuerpo, refiriéndose a la ciudad ocupada que sirve como centro tecnológico del régimen israelí.

Sistemas de misiles avanzados utilizados en oleadas anteriores

Más temprano ese mismo día, el CGRI dijo que había comenzado otra fase de la Operación Verdadera Promesa 4, alardeando de “la ejecución impecable de los lanzamientos de misiles desde la cadena inquebrantable de bases de misiles del CGRI”.

La 22.ª fase de ataques “destruyó decisivamente la arrogante propaganda de la opresión global que afirmaba que las capacidades defensivas de Irán se estaban debilitando o que las operaciones con misiles y aviones no tripulados estaban fallando”.

El CGRI afirmó que la operación involucró sistemas de misiles avanzados, incluidos los misiles Jorramshahr-4, Jeibar y Fatah. Según el comunicado, el bombardeo de misiles alcanzó objetivos en los territorios ocupados y posiciones vinculadas a las fuerzas estadounidenses en la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y los territorios ocupados por Israel.

Los ataques han alcanzado objetivos ubicados en el interior de las ciudades de Tel Aviv y la ciudad sagrada ocupada de Al-Quds (Jerusalén), además de alcanzar intereses estadounidenses como el portaviones Abraham Lincoln y un destructor estadounidense que navegaba en el Océano Índico, a cientos de kilómetros de la costa iraní.

tmv