Irán apunta a Israel con poderosos misiles Jorramshahr-4, Jeibar y Fatah

El Cuerpo de Guardianes de Irán comenzó una nueva ola de ataque masivo con misiles Jorramshahr 4, Jeibar y Fatah hacia el corazón de los territorios ocupados.

En un comunicado, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado este viernes que ha comenzado la 22.ª oleada de la Operación ‘Verdadera Promesa 4’, dirigida al “corazón de los territorios ocupados”.

Esta ola atacó posiciones del régimen estadounidense y sionista desde el Golfo Pérsico hasta Tel Aviv con el lanzamiento de misiles Jeibar, Jorramshahr-4 y Fatah, en represalia por los autores del asesinato de niños iraníes en la escuela Minab, señala el comunicado.

La nota explica que uno de los misiles lanzados era un misil ultrapesado Jorramshahr-4, que llevaba una ojiva de 2 toneladas y viajaba a una velocidad superior a Mach 14, que estaba dirigido a los objetivos de los malvados enemigos de la nación iraní.

Las bases del régimen estadounidense y sionista en los países del Golfo Pérsico, Tel Aviv, el aeropuerto Ben Gurion y centros militares en Haifa fueron atacados por misiles de nueva generación, ha agregado.

“El éxito total en el lanzamiento de estos misiles desde la cadena sostenida de bases de misiles del CGRI en el séptimo día de la guerra anuló la afirmación absurda de la maquinaria de propaganda de la arrogancia global sobre el debilitamiento de las capacidades de defensa y la tasa reducida de lanzamientos de misiles y drones”, ha sentenciado.

“Estamos listos para una larga guerra hasta que el agresor sea castigado”, ha declarado más temprano el portavoz del CGRI, el general de brigada Ali Mohamad Naini, en un discurso.

Ha advertido que “el enemigo debe esperar golpes dolorosos en cada oleada de operaciones”.

El portavoz del CGRI ha subrayado que “las nuevas innovaciones y armas de Irán están en camino y aún no se han utilizado a gran escala”.

Un alto funcionario del CGRI ha indicado a la agencia de noticias Fars que los misiles utilizados durante los últimos siete días eran predominantemente de los años de producción 2012 a 2014.

“Teniendo en cuenta nuestras previsiones de una guerra prolongada, hasta ahora los misiles utilizados en esta ronda de ataques están relacionados principalmente con los años 2012, 2013 y 2014, e Irán no ha utilizado su nueva generación de misiles salvo en casos raros”, ha afirmado el funcionario.

El funcionario describió el ciclo de producción de la industria de defensa como continuamente activo, con líneas de diseño y ensamblaje operando simultáneamente para producir varios sistemas de misiles.

“Se espera que en los próximos días esté en la agenda un nuevo estilo de ataques, utilizando misiles de largo alcance avanzados y menos utilizados”, ha aclarado el funcionario.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán el sábado por la mañana al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a los principales comandantes militares, así como a cientos de civiles, a pesar de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y los territorios ocupados por Israel.

