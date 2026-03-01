2 altos comandantes de Irán caen mártires en ataque de EEUU e Israel

El comandante en jefe del CGRI de Irán, Moahamd Pakpur, y el jefe del Consejo de Defensa, Ali ShamJani, han caído mártires en un ataque estadounidense-israelí.

Las dos figuras de alto rango iraní perdieron la vida en la agresión conjunta del sábado de Estados Unidos y el régimen de Israel contra Teherán, capital iraní.

El general de brigada Mohamad Pakpur fue designado el pasado junio por el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), tras el martirio de general de división Hosein Salami, acaecido a su vez en la primera agresión militar de Israel y EE.UU. contra el país persa.

El almirante Ali Shamkhani fue una de las figuras influyentes en el ámbito de la seguridad y la defensa de Irán, y durante años desempeñó un papel clave en el diseño y la conducción de las estrategias de defensa de la República Islámica.

Fue uno de los comandantes de la guerra impuesta (1980-1988), también conocida como la Defensa Sagrada o la guerra Irán-Irak, y se consideraba uno de los principales arquitectos de la doctrina de disuasión regional de Irán.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron el sábado una agresión conjunta contra Irán que afectó a varias ciudades iraníes y Teherán. Estos ataques se producen mientras Irán y Estados Unidos celebraron tres rondas de conversaciones nucleares y fijaron nuevas negociaciones para esta semana.

El Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, también fue martirizado en el mencionado ataque conjunto de los criminales Estados Unidos y el régimen sionista la mañana del sábado.

msm