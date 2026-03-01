Hezbolá y Ansarolá: EEUU e Israel recibirán “dura bofetada” por agresión a Irán

Los grupos de Resistencia Hezbolá del Líbano y Ansarolá de Yemen advirtieron que EE.UU. e Israel recibirán una respuesta aplastante de Irán por la agresión.

El Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), en un comunicado publicado el sábado por la noche, advirtió sobre las terribles consecuencias de la agresión para toda la región de Asia Occidental.

Aseveró que Estados Unidos e Israel recibirán “una dura bofetada en la cara” en represalia por sus brutales ataques contra Irán.

Esta agresión se produjo tras meses de amenazas por parte de Estados Unidos y el régimen sionista. Su objetivo era obligar a la República Islámica a renunciar a su derecho natural y legítimo a la energía nuclear con fines pacíficos y a desarrollar su capacidad de misiles, según el comunicado.

Por su parte, el movimiento popular yemení Ansarolá también emitió una declaración, diciendo que condena enérgicamente la agresión estadounidense-israelí contra Irán.

Condenamos enérgicamente la brutal y cobarde agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica de Irán. Esta agresión constituye una flagrante violación de la soberanía iraní y una flagrante intervención en sus asuntos internos, afirma el comunicado.

Advirtió que cualquiera que piense que la agresión estaba dirigida únicamente contra Irán está equivocado y que la guerra no permanecerá dentro de las fronteras iraníes.

La declaración señaló que la agresión estadounidense-sionista era parte de una campaña más amplia para promover el llamado plan del “Nuevo Medio Oriente (la región de Asia Occidental)” y promover la hegemonía del régimen israelí.

Ansarolá también pidió a las naciones árabes e islámicas que se unan a Irán y tomen medidas inmediatas para detener esta agresión inhumana.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron el sábado una agresión conjunta contra Irán que afectó a varias ciudades iraníes y Teherán, la capital. Estos ataques se producen mientras Irán y Estados Unidos celebraron tres rondas de conversaciones nucleares y fijaron nuevas negociaciones para esta semana.

En respuesta, Irán ha lanzado una operación de represalia con misiles y drones contra los objetivos israelíes y estadounidenses.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad este sábado, el canciller iraní, Abás Araqchi, ha asegurado que Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente y legítimo de legítima defensa hasta que cese “total e inequívocamente” la agresión en curso de EE.UU. e Israel.

