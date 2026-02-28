Rusia y China condenan agresión EEUU-Israel a Irán: Es “traición a diplomacia”

Rusia y China condenan enérgicamente los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, calificándolos de “otro acto de agresión armada no provocado”.

“Las acciones de Washington y Jerusalén Occidental no son otra cosa que otro acto no provocado de agresión armada contra un Estado miembro soberano e independiente de la ONU, en violación de la Carta de la organización y de los principios fundamentales del derecho internacional”, ha afirmado Vassily Nebenzia durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Nebenzia ha descartado la acusación estadounidense de que Irán busca armas nucleares, calificándola de “infundada” y ha aseverado que los ataques estadounidenses e israelíes “interferían en los asuntos internos de Irán y buscaban destruir un Estado que no le cae bien a Occidente”, alertando que “la medida irresponsable e imprudente de Estados Unidos e Israel, como advertimos anteriormente, ya ha provocado una grave escalada de la situación en toda la región”.

“Además, la operación militar estadounidense e israelí ha sido una traición a la diplomacia”, ha agregado.

La sesión de emergencia fue solicitada por las misiones permanentes de Francia, Baréin, China, Rusia y Colombia. Sin embargo, Nebenzia ha sostenido que Rusia y China pidieron a la misión del Reino Unido, actualmente presidente del Consejo de Seguridad, que se celebre bajo el tema “amenazas a la paz y la seguridad internacionales”.

“Los intentos de la presidencia británica de minimizar artificialmente el grado de peligrosidad de la situación actual son sencillamente inaceptables”, ha denunciado.

Por su parte, China también se alineó con Rusia. Fu Cong, embajador de China ante la ONU, ha declarado que “este ataque ha intensificado repentinamente las tensiones en la región”, expresando su pesar por las víctimas civiles en Irán.

Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron este sábado una agresión conjunta contra Irán que afectó varias ciudades iraníes y Teherán, la capital. Estos ataques se producen mientras Irán y Estados Unidos celebraron tres rondas de conversaciones nucleares y fijaron nuevas negociaciones esta semana.

En una carta dirigida al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad este sábado, el canciller iraní, Abás Araqchi, ha asegurado que Irán seguirá ejerciendo su derecho inherente y legítimo de legítima defensa hasta que cese “total e inequívocamente” la agresión en curso de EE.UU. e Israel.

