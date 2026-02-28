China reitera su rechazo a las negociaciones trilaterales de desarme nuclear EE.UU. y Rusia, insistiendo en la responsabilidad de EE.UU. por su vasto arsenal nuclear.

Durante la conferencia de prensa periódica de este viernes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, reiteró la posición de Pekín sobre la no participación en las negociaciones de desarme nuclear con Estados Unidos y Rusia. Según Ning, el país asiático ha dejado claro en múltiples ocasiones que la responsabilidad principal en este ámbito recae sobre Washington, dada su considerable capacidad nuclear.

Mao Ning también destacó que la potencia nuclear de China no es comparable con la de los dos países involucrados, por lo que considera injusto exigirle a China participar en las conversaciones sobre limitación de armas nucleares. Según la diplomática, estas demandas son “irracionales e inviables” para Pekín.

Además, China denunció el aumento de la presencia militar de EE.UU. en la región Asia-Pacífico, argumentando que las acciones de Washington no contribuyen a la paz ni a la estabilidad y que estas políticas alteran el equilibrio de estabilidad regional.

Las declaraciones de Pekín se producen en medio de un creciente conflicto entre China y Estados Unidos sobre la seguridad en la región. Pekín acusa a Washington de utilizar la "amenaza china" como pretexto para fortalecer sus despliegues militares y sus alianzas defensivas en la región Asia-Pacífico.

