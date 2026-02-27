2 muertos y 40 heridos al descarrillar un tranvía en Milán, Italia

Dos personas han muerto y 40 han resultado heridas, seis de gravedad, al descarrilar este viernes un tranvía en Milán, Italia.

El accidente ha ocurrido a las 16:00, hora local, en la calle de Vittorio Veneto, mientras el tranvía iba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Génova. Según testigos presenciales, el tranvía iba a gran velocidad antes de impactar contra una tienda cerca del centro de la ciudad.

El vehículo de transporte público debería haber seguido recto, pero parece que giró hacia la izquierda, donde hay un desvío de las vías, mientras circulaba a gran velocidad. En un vídeo grabado durante el incidente se ve cómo el vehículo ferroviario gira inclinado sobre un lateral, con las ruedas fuera de la vía, y avanza unos metros fuera de control hasta impactar con el edificio.

Se barajan varias hipótesis al respecto, incluyendo el desvanecimiento del conductor o un posible fallo técnico en el sistema de cambio de vías.

Medios locales avisan que uno de los fallecidos es un hombre de unos sesenta años que murió atropellado por el tranvía. Y el otro es un hombre sin hogar que las autoridades están tratando de identificar.

ctl