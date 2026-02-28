Irán y Catar enfatizan vía diplomática a favor de la paz en la región

Irán y Catar apuestan por la diplomacia para preservar paz y estabilidad regionales, en medio de diálogos indirectos Teherán-Washington sobre el programa de energía nuclear del país persa.

El ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, y su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, han realizado tales declaraciones durante una conversación telefónica este viernes.

Durante la llamada, Araqchi ha agradecido los esfuerzos de Doha, junto con los de otros países de la región, para salvaguardar los intereses colectivos y compartidos de los Estados de Asia Occidental.

También ha informado a Al Thani sobre los más recientes avances en las conversaciones, cuya última ronda se celebró en Ginebra el jueves.

Las negociaciones se reanudaron a principios de febrero, casi ocho meses después de que ser interrumpidas por una guerra impuesta por Israel a Irán, a la que Estados Unidos se unió parcialmente, lo que provocó una decisiva represalia iraní.

En una conversación telefónica aparte el mismo viernes con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, Araqchi analizó los últimos avances de las negociaciones.

El alto diplomático iraní reiteró el compromiso de Teherán con la diplomacia, subrayando que “el éxito en esta vía requiere seriedad y realismo de la otra parte (EE. UU.) y evitar errores de cálculo y exigencias excesivas”.

También el viernes, Abdelatty contactó a Steve Witkoff, enviado regional de Estados Unidos, quien lidera el equipo negociador estadounidense en las conversaciones, instando a Washington a continuar el camino de la diplomacia con Teherán y evitar desencadenar una mayor escalada de las tensiones regionales.

ctl