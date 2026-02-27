Moscú ha criticado a los países occidentales por ejecutar políticas hacia Irán con intentos de expoliar los recursos del país persa como en el pasado.

En una conferencia este jueves, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, refiriéndose a documentos históricos desclasificados, señaló que en 1946 compañías estadounidenses y británicas intentaron “vandalizar” los campos petroleros de Irán y alertó que una dinámica similar se está desarrollando actualmente.

Pezeshkian alerta: EEUU y Europa buscan “recursos y riquezas” del pueblo

La portavoz aseguró que, según esos registros, las potencias occidentales en ese momento presionaron al Gobierno iraní para que produjera petróleo ilimitadamente, describiendo esto como la meta primordial de su plan.

Zajárova expresó que si bien esos acontecimientos tuvieron lugar hace 80 años, a su juicio, la situación en torno a Irán está tomando nuevamente una forma similar, aunque indicó que el entorno de la política exterior mundial ha cambiado fundamentalmente.

La vocera rusa explicó que los países occidentales no están dispuestos a renunciar a las ventajas obtenidas a través de prácticas coloniales y neocoloniales y se han acostumbrado a depender de esos beneficios para mantener su dominio.

No obstante, “la mayoría de los países del mundo están defendiendo cada vez más sus derechos, construyendo capacidad económica, industrial y científica nacional y fortaleciendo su soberanía nacional”, sostuvo Zajárova y manifestó que esto acelerará el proceso de formación de un orden mundial más justo y multipolar basado en el equilibrio de poder e intereses de todos los países.

Estados Unidos está aumentando irresponsablemente las tensiones en torno a Irán

La funcionaria rusa culpó a Estados Unidos por la escalada de tensiones en la región de Asia Occidental, diciendo que el mundo está siendo testigo de “continuas amenazas contra Irán, una demostración de fuerza, intimidación y una escalada irresponsable”.

Enfatizó, sin embargo, que Rusia e Irán, a pesar de la presión de actores extrarregionales, continúan fortaleciendo sistemáticamente la cooperación mutuamente beneficiosa en interés de los pueblos de ambos países.

Los comentarios de Zajárova se produjeron en el contexto de las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán y su orden de desplegar tropas adicionales en la región, incluidos buques de guerra y portaviones.

hjb/ncl/msm