Celebran en Irán la 33.ª Exposición Internacional del Corán

En Teherán, capital iraní, las noches de Ramadán están marcadas con uno de los eventos culturales más importantes del mundo musulmán.

Se trata de trigésimo tercera exposición internacional del Corán, un evento que atrae a miles de personas para conocer la esencia del libro sagrado de los musulmanes y su impacto en la vida humana, descubriendo cómo sus enseñanzas trascienden fronteras.

Desde el corazón de Teherán, en pleno mes de Ramadán, se celebra la 33.ª Exposición Internacional del Sagrado Corán. En el Mosalla del Imam Jomeini, la feria se convierte en un puente entre la herencia espiritual islámica y las innovaciones tecnológicas, creando un espacio donde el arte y la reflexión se encuentran.

La exposición se celebra en 11 secciones expositivas, con 70 subcategorías y 14 ejes temáticos, incluyendo uno dedicado al 1500º aniversario del nacimiento del Profeta del Islam, así como el Nahj al-Balagha, la colección de sermones, cartas y dichos del Imam Ali, el sucesor del profeta del Islam.

La participación de artistas, intelectuales y activistas de diferentes partes del mundo hace de esta exposición un espacio de intercambio cultural único. Además de los expositores, la feria incluye actividades educativas, como conferencias y programas de recitación, que buscan profundizar en el conocimiento del Corán y sus valores.

Más que una exposición, este evento simboliza la conexión espiritual de Irán con el sagrado Corán, fusionando tradición y modernidad. Miles de visitantes se acercan cada día, buscando inspiración y unidad en su fe.

Samanek Kachui, Teherán

rfm/msm