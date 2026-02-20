Comunidades islámicas disfrutan la ruptura del ayuno en Yemen

Durante Ramadán, la ruptura del ayuno en Yemen y otras comunidades islámicas se celebra en comunidad, siendo uno de los rituales más esperados del mes.

Ya se esconden los últimos rayos del sol en la tarde de Saná. Es momento de la primera comida para los musulmanes que cumplen con el ritual purificador correspondiente al mes de Ramadán. La ceremonia de romper el ayuno, conocida como Iftar, se transmite así de generación en generación.

La comida es más sabrosa cuando se comparte entre amigos, se les escucha decir mientras llegan a las mezquitas con las elaboraciones preparadas durante el día en diferentes casas de la zona.

Más allá de los olores y sabores, que verdaderamente atrapan, los yemeníes se unen para mostrar la fe en su dios, Allah, y agradecer por este momento curativo, del alma y el cuerpo.

Así entre charlas y rezos transcurre la jornada hasta unos minutos antes de la llegada del alba, cuando retoman el ciclo del ayuno, todo un deber del musulmán adulto, sano de juicio, saludable, residente, que no esté viajando, bien sea hombre o mujer.

