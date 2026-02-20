Trump planea establecer una base militar en Gaza

Trump planea establecer una gran base militar en Gaza, con el objetivo de que funcione como base de operaciones militares para miles de fuerzas internacionales.

Según documentos publicados por lo que Trump denomina la Junta de Paz de Gaza, el periódico The Guardian informó el jueves que el plan contempla la construcción por fases de una base militar que, finalmente, abarcará una superficie de 1400 por 1100 metros.

La base estará rodeada por 26 torres de vigilancia blindadas montadas sobre remolques, un pequeño campo de tiro, búnkeres defensivos y un almacén de equipo militar, y todo el complejo será cercado con alambre de púas.

Está previsto que la instalación se construya en el sur de Gaza y albergue a 5000 soldados extranjeros, que serían desplegados en la Franja como parte de lo que Washington denomina un “plan de paz”.

Una fuente cercana a la planificación señaló que un pequeño grupo de contratistas —empresas internacionales de construcción con experiencia en zonas de guerra— ya ha visitado el lugar.

Estos planes se producen en un contexto en el que, como consecuencia de los bombardeos de Israel, más de 10 000 palestinos permanecen enterrados bajo los escombros en Gaza.

El informe coincidió con el inicio de la sesión inaugural de la llamada Junta de Paz.

El Movimiento de Resistencia islámica de Palestina (HAMAS), condenó enérgicamente la celebración de dicha junta en EE.UU. y subrayó que cualquier vía política o arreglo relacionado con Gaza debe basarse en el cese total de la agresión israelí.

La Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), prevista en el acuerdo, aún no se ha desplegado, ya que varios países participantes expresaron su preocupación por el riesgo de verse involucrados en un enfrentamiento directo con HAMAS.

El plan de Trump asigna a la ISF la tarea de ejecutar el desarme en la Franja de Gaza. El gobierno de Indonesia ha declarado su disposición a enviar miles de soldados de paz, y autoridades de Pakistán también han ofrecido fuerzas, aunque afirmaron que el desarme de la resistencia “no es nuestra responsabilidad”.

El diario The Telegraph reveló que Washington pretende emplear grupos y organizaciones criminales vinculadas a Israel como fuerza policial local en Gaza, incluidas milicias implicadas en el contrabando y el saqueo de ayuda humanitaria.

El informe añade que la propuesta de reclutar nuevas fuerzas policiales a partir de estos clanes generó desacuerdos incluso dentro de los círculos militares estadounidenses. Otra fuente subrayó que el plan de Trump no funcionará sin socios de seguridad fiables.

Desde el 7 de octubre de 2023, tras la operación Tormenta de Al-Aqsa, la ofensiva israelí ha provocado la muerte de más de 72 000 palestinos y ha dejado cerca de 172 000 heridos.

A pesar del alto el fuego mediado por EE.UU., las fuerzas israelíes lo violan a diario y han causado la muerte de cientos de palestinos adicionales desde su entrada en vigor.

zas/hnb