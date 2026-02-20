‘Netanyahu está engañando a Trump para arrastrar a EEUU a guerra con Irán’

Un prominente columnista estadounidense ha advertido que el premier israelí, Benjamín Netanyahu, está manipulando a Trump para arrastrar a EE.UU. a una guerra con Irán.

En un artículo de opinión, titulado “Netanyahu vuelve a tomar por tontos a Trump y a los judíos estadounidenses”, publicado en New York Times, el destacado columnista Thomas Friedman alertó que Netanyahu está engañando a la administración estadounidense, presidida por Donald Trump, para promover objetivos políticos controvertidos, incluyendo la escalada de tensiones con Irán.

“Netanyahu está escupiendo en la cara de Estados Unidos y diciéndonos que llueve. No llueve. Bibi está tomando por tontos al presidente Trump y a los judíos estadounidenses. Y si EE.UU. lo deja salirse con la suya, somos tontos”, escribió el martes el autor judío estadounidense en el artículo.

Según Friedman, Netanyahu está dirigiendo deliberadamente la atención de Washington hacia una confrontación con Irán para ocultar los acontecimientos en la Cisjordania ocupada y la postura a largo plazo de Israel en la Franja de Gaza.

La semana pasada, Netanyahu acudió a la Casa Blanca para hablar sobre Irán, y obstaculizar los esfuerzos diplomáticos en curso entre Teherán y Washington para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Desde la Casa Blanca también no han parado de llegar mensajes amenazantes sobre una posible acción militar contra Irán si no se alcanza un acuerdo, justo en un momento en que el país norteamericano ha desplegado muchos activos militares en la región.

Conforme al columnista, Netanyahu “ha conseguido que se centren en Irán e ignoren el hecho de que todo lo que está haciendo en Gaza, Cisjordania (...) tensará las relaciones entre Estados Unidos y sus principales aliados en Oriente Medio [Asia Occidental]”.

Alertó que las políticas del gabinete extremista israelí en Cisjordania y Gaza amenazan los intereses estadounidenses en Asia Occidental y la seguridad a largo plazo de los judíos en todo el mundo.

Citó unas declaraciones del ex primer ministro israelí Ehud Olmert publicadas en Haaretz que alertaban sobre los esfuerzos de colonos extremistas para desplazar a los palestinos en Cisjordania y allanar su anexión, advirtiendo que tales acciones tendrían graves secuelas para la zona.

Conforme a Friedman, acelerar los avances hacia la anexión en Cisjordania y mantener el control a largo plazo sobre Gaza sin conceder derechos políticos a los palestinos tendría importantes consecuencias morales, demográficas y estratégicas.

