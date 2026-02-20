Fuerzas iraníes y rusas rescatan un barco secuestrado en un simulacro

Las fuerzas navales iraníes y rusas realizaron con éxito un simulacro de operación para rescatar un buque secuestrado durante ejercicios navales combinados.

El personal naval del Ejército y del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, junto a la Armada de Rusia, realizaron el jueves un simulacro de operación de rescate en aguas de Bandar Abás, en el sur de Irán.

Las unidades iraníes participantes incluyeron el destructor Alvand, los buques de lanzamiento de misiles Neyzeh y Khanjar, un helicóptero SH3D, lanchas de desembarco, equipos de operaciones especiales y lanchas de asalto RIB y Raad del Ejército, así como el buque Shahid Sayad, embarcaciones de clase Tondar, lanchas de asalto, equipos de operaciones especiales y un helicóptero Bell 412 del CGRI.

Rusia desplegó el portahelicópteros Bravyi, junto con dos aviones de combate F4 de la Fuerza Aérea iraní.

📷Demostración de fuerza de los comandos del Ejército iraní, el CGRI y la Armada rusa en el norte del océano Índico pic.twitter.com/e9kE0Kwnvz — HispanTV (@Nexo_Latino) February 19, 2026

¿Cómo se ejecutó el rescate?

La operación comenzó después de que barcos comerciales enviaran mensajes de emergencia al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Bandar Abás (MRCC, por sus siglas en inglés).

Luego, un helicóptero SH-3 perteneciente a la Armada iraní y un helicóptero Bell 412 de la Armada del Cuerpo de Guardianes rastrearon el área.

Posteriormente, el destructor iraní Alvand, buque de mando en los ejercicios, envió buques de combate estacionados en la zona para llevar a cabo la operación de rescate.

Finalmente, fuerzas navales especiales iraníes y rusas recuperaron el barco después de un asalto simultáneo desde helicóptero y desde la superficie y arrestaron a los piratas.

Los ejercicios se producen en medio de una creciente tensión regional y reiteradas amenazas de Estados Unidos de atacar a Irán si no acepta sus demandas nucleares, entre otras.

Washington ha enviado varios buques de guerra a aguas regionales cercanas a Irán, lo que llevó a las autoridades de Teherán a advertir que incluso un solo disparo contra el país provocaría una respuesta masiva y de gran alcance dirigida a los activos estadounidenses en la región.

En respuesta, las autoridades iraníes han destacado que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra”, al tiempo que afirmado que sus Fuerzas Armadas “están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”. No obstante, el país persa ha expresado su disposición a mantener un “diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos”.

msr/ncl