Líder de Irán: “el árbol del Corán crecerá cada día más”

El Líder de Irán expresó que el árbol del Corán crecerá cada día más, en el primer día del mes sagrado de Ramadán, del calendario islámico.

En el primer día del mes sagrado de Ramadán 1447, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, participó en el encuentro con el Sagrado Corán, que se celebró en la Hosseiniyeh Imam Jomeini. En este evento, estuvieron presentes un grupo selecto de expertos y recitadores internacionales del Corán.

El bendito mes de Ramadán —el noveno mes del calendario islámico de hégira lunar— comenzó el miércoles en Arabia Saudí y muchos otros países musulmanes. En Irán, el primer día de ayuno fue el jueves.

En su intervención, el Ayatolá Jamenei destacó la calidad de las recitaciones y agradeció a los recitadores por sus esfuerzos. "Insha’Allah, todos ustedes estarán siempre rodeados por el Corán, y que este árbol del Corán crezca más cada día", expresó.

#پنجره متفاوتی به محفل انس با قرآن کریم در اولین روز ماه مبارک رمضان با حضور رهبر انقلاب اسلامی



به همراه بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان این محفل قرآنی. ۱۴۰۴/۱۱/۳۰#بهار_معنویت pic.twitter.com/M8vJx1gkWq — KhameneiNews (@khameneinews) February 19, 2026

Al final de la sesión, el Líder de la Revolución Islámica dirigió unas palabras a los recitadores, subrayando que las recitaciones fueron muy satisfactorias: “Fue excelente, muy bien hecho, lo hemos aprovechado mucho. Insha’Allah, todos los que participaron en este evento y todos nosotros, siempre estaremos unidos con el Corán”, concluyó.

mep/ncl