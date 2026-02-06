Irán condena atentado terrorista en una mezquita en Pakistán

Irán ha condenado enérgicamente el atentado terrorista contra una mezquita en Islamabad, capital de Pakistán, que dejó decenas de muertos y heridos.

Mediante un comunicado emitido este viernes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha destacado la postura firme y de principio de Irán en la condena de todas las formas y manifestaciones del terrorismo y del extremismo violento.

Al expresar su condolencia a las familias de las víctimas de este ataque terrorista, ha señalado que la prevención y la lucha contra este fenómeno requieren la cooperación y coordinación de todos los países de la región.

Asimismo, Baqai ha aseverado la necesidad de intensificar los esfuerzos para enfrentar a los autores, organizadores, patrocinadores y financiadores de dichos actos criminales, con el fin de erradicar la amenaza del terrorismo.

Massive suicide blast rips through Khadijatul Kubra Imambargah in Tarlai, Islamabad during Friday prayers.

Officially 31+ confirmed dead, but reports on the ground suggest the toll is rising rapidly fears it could cross 60-70. Over 169 injured. Hospitals declared in emergency.… pic.twitter.com/leW1ALP647 — The Academic Doctor (@TheAcademic_doc) February 6, 2026

En la misma jornada, un ataque terrorista ocurrió en una mezquita chií en el barrio de Tarlai, en Islamabad, durante la oración del viernes, donde al menos 31 personas perdieron la vida y unos 169 resultaron heridos, según medios locales.

Se trata del ataque más sangriento registrado en la capital de Pakistán desde septiembre de 2008, cuando 63 personas murieron y más de 250 resultaron heridas en un atentado suicida con un camión bomba que destruyó una parte del lujoso hotel Marriott.

mep/msr/tmv