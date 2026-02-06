Noticias de Irán

Irán condena atentado terrorista en una mezquita en Pakistán

  • La gente traslada a un hombre herido a una camilla tras una explosión en una mezquita en Islamabad, 6 de febrero de 2026. (Foto: AFP)
Publicada: viernes, 6 de febrero de 2026 18:35

Irán ha condenado enérgicamente el atentado terrorista contra una mezquita en Islamabad, capital de Pakistán, que dejó decenas de muertos y heridos.

Mediante un comunicado emitido este viernes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha destacado la postura firme y de principio de Irán en la condena de todas las formas y manifestaciones del terrorismo y del extremismo violento.

Al expresar su condolencia a las familias de las víctimas de este ataque terrorista, ha señalado que la prevención y la lucha contra este fenómeno requieren la cooperación y coordinación de todos los países de la región.

Asimismo, Baqai ha aseverado la necesidad de intensificar los esfuerzos para enfrentar a los autores, organizadores, patrocinadores y financiadores de dichos actos criminales, con el fin de erradicar la amenaza del terrorismo.

En la misma jornada, un ataque terrorista ocurrió en una mezquita chií en el barrio de Tarlai, en Islamabad, durante la oración del viernes, donde al menos 31 personas perdieron la vida y unos 169 resultaron heridos, según medios locales. 

Se trata del ataque más sangriento registrado en la capital de Pakistán desde septiembre de 2008, cuando 63 personas murieron y más de 250 resultaron heridas en un atentado suicida con un camión bomba que destruyó una parte del lujoso hotel Marriott.

mep/msr/tmv

Noticias de Irán
LO MÁS LEÍDO DE Noticias de Irán
Comentarios