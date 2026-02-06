Irán amplía control de satélites con apertura de centros espaciales

Un responsable iraní ha anunciado que la entrada en funcionamiento de las estaciones terrestres de Salmas y Chenaran ha permitido un control más preciso de los satélites iraníes.

La República Islámica de Irán inauguró el martes los centros espaciales Salmas y Chenaran, ubicados en noroeste y noreste del país, respectivamente, durante una ceremonia con motivo del Día Nacional de la Tecnología Espacial.

En declaraciones a la prensa, el director de la Agencia Espacial de Irán (ISA), Hasan Salariye, afirmó el jueves que la entrada en funcionamiento de estas estaciones terrestres ha permitido un control más preciso de los satélites iraníes y una recepción más rápida de imágenes satelitales

Explicó que ambas instalaciones “figuran entre las infraestructuras espaciales más importantes del país” y facilitan, entre otros, “el acceso a datos satelitales”.

Salariye detalló que en las estaciones “se han instalado múltiples antenas que operan en diferentes longitudes de onda y bandas de frecuencia”. Asimismo, cuentan con “centros de control de misiones satelitales”, lo que permite tanto “la transmisión de comandos como la recepción de datos procedentes de los satélites en órbita”.

Conforme al jefe de la ISA, el aumento del número de centros de control terrestre, especialmente con una cobertura que se extiende de este a oeste del país, “amplía las oportunidades de comunicación durante el paso de los satélites”. “Esto se traduce en ventanas de comunicación más largas y en la posibilidad de descargar mayores volúmenes de imágenes”, agregó.

Además, destacó que “la expansión de la infraestructura terrestre reduce el tiempo necesario para el control y la estabilización de los satélites en órbita”, lo que permite operaciones más rápidas y eficientes, una ventaja que calificó de “estratégica”.

Según precisó, la estación terrestre de Salmas ya ha sido inaugurada, mientras que la de Chenaran será puesta en marcha oficialmente en un futuro próximo.

Desde febrero de 2009 cuando Irán lanzó su primer satélite de producción nacional, Omid (Esperanza), a bordo del cohete Safir, el país ha logrado avances significativos y ha dado pasos gigantescos en su programa espacial civil, lanzando con éxito varios satélites más a pesar de las sanciones impuestas por los países occidentales en los últimos años.

Actualmente, la República Islámica se encuentra entre los 10 principales países del mundo capaces de desarrollar y lanzar satélites.

ftm/hnb