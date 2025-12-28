“Logros satelitales demuestran que Irán puede superar asedio de EEUU”

Los logros espaciales y científicos de Irán fortalecen su defensa, desarrollo civil y soberanía frente a las presiones de potencias occidentales, resalta un experto.

En una entrevista concedida este domingo a HispanTV, el politólogo Juan Alberto Sánchez Marín ha señalado que el lanzamiento de satélites fortalece las capacidades defensivas del país, pero también muestra un desarrollo diversificado que incluye al sector civil y privado. Además, evidencia la cooperación internacional del país persa, como con Rusia, lo que demuestra que Irán puede avanzar pese a las presiones occidentales.

“Es muy significativo este desarrollo”, ha enfatizado el entrevistado, al comentar el lanzamiento simultáneo de tres satélites clave de producción nacional iraní, realizado este domingo desde el cosmódromo Vostochny en Rusia, a través del vehículo de lanzamiento Soyuz.

Según Sánchez Marín, Irán no solo ha logrado avances en el ámbito aeroespacial, sino en todas las áreas del desarrollo, dando muestras de cómo se puede salir adelante en medio de un “asedio tan brutal, tan ilegal, tan infame” que le han impuesto potencias hegemónicas, como EE.UU., por lo que representa la nación persa, en cuanto a la defensa de su soberanía e independencia.

Respecto al mensaje geopolítico de este logro espacial, el analista ha subrayado que este tipo de avances no solo representan logros para el país, sino también mejoras para la humanidad en ciencia, agricultura y comprensión del medio ambiente.

Sobre la relación entre tecnología espacial, telecomunicaciones y defensa, Sánchez Marín ha explicado que Irán constituye un obstáculo para las pretensiones y misiones, tanto de la entidad sionista como del propio Estados Unidos. “Entonces cualquier desarrollo es visto como una rémora, como un obstáculo frente a esas pretensiones, a esa codicia, a esa avaricia y a esos fines de expansión y de dominación en la región”, ha indicado.

Esta jornada se han lanzado tres satélites iraníes, Tolou-3 (también conocido como Paya), Kosar-1.5 y Zafar-2, desde el cosmódromo de Vostochny, en Rusia, con el objetivo de colocarlos en la órbita solar sincrónica designada para los satélites de teledetección.

A pesar de décadas de sanciones y restricciones tecnológicas, el país ha desarrollado de manera autónoma estas capacidades, impulsando tanto la investigación científica como la defensa y el desarrollo civil.

