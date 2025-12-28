Irán lanza tres satélites de producción nacional al espacio desde Rusia

Irán ha lanzado de manera simultánea 3 satélites clave de producción nacional desde el cosmódromo Vostochny en Rusia, a través del vehículo de lanzamiento Soyuz.

A las 16:48 hora de Irán (13:18 GMT) se han lanzado tres satélites iraníes, Tolou-3 (también conocido como Paya), Kosar-1.5 y Zafar-2, desde el cosmódromo de Vostochny, en Rusia, con el objetivo de colocarlos en la órbita solar sincrónica designada para los satélites de teledetección.

Los satélites se colocan en una órbita terrestre baja (LEO) a una altitud aproximada de 500 kilómetros.

Tolou-3 es el satélite de observación terrestre más pesado de Irán hasta la fecha, con un peso aproximado de 150 kilogramos. Proporciona imágenes con una resolución de aproximadamente cinco metros en blanco y negro y unos 10 metros en color. Sus datos pueden utilizarse para la monitorización agrícola, la gestión de recursos hídricos, la cartografía ambiental y el seguimiento de riesgos naturales como inundaciones y sequías.

Zafar-2, desarrollado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, también es un satélite de observación terrestre. Está diseñado para monitorear recursos naturales, evaluar las condiciones ambientales, observar desastres y apoyar las labores de cartografía.

Kosar-1.5 es una versión mejorada e integrada de los satélites Kosar-1 y Hodhod-1 de segunda generación. Incorpora capacidades de Internet de las Cosas (IoT), lo que permite la transmisión de datos para aplicaciones de monitoreo inteligente.

Unas horas antes del lanzamiento, el embajador de Irán en Moscú, Kazem Yalali, ha declarado que “Rusia es un actor avanzado en el ámbito espacial, así como en los campos de los satélites, los vehículos lanzadores y el lanzamiento de satélites. Hemos logrado transferir parte de la tecnología y trabajar conjuntamente en este ámbito”, ha destacado.

“Con estos satélites, esta es la séptima vez que satélites iraníes son lanzados por Rusia”, ha indicado.

Irán ha enviado al espacio varios satélites en la última década, entre los que destacan el satélite Omid (2009); satélites Rasad-1 y Rasad-2 (2011 y 2016), Navid (2012), el cohete transportador Simorq (2016) y Zolyanah (2020) y el satélite Jayam (2022).

Irán toma el liderazgo en la exploración espacial dentro del mundo islámico

Los funcionarios iraníes han afirmado que la República Islámica de Irán es el único país islámico que posee el ciclo completo de la tecnología espacial, desde el diseño y la construcción de satélites hasta su lanzamiento y control, lo que lo coloca dentro del club de las naciones espaciales más avanzadas a nivel mundial.

A pesar de las sanciones impuestas por los países occidentales, la búsqueda de Irán de la exploración espacial y los intereses relacionados ha llevado al país a lograr importantes avances en el campo de la tecnología satelital y el programa espacial civil. Irán se encuentra entre los 10 principales países del mundo capaces de desarrollar y lanzar satélites.

