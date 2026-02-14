Putin reafirma apoyo de Rusia a Irán para defender su soberanía

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha enfatizado que Moscú apoya los esfuerzos de Irán para defender su soberanía en medio de las amenazas de Estados Unidos.

En un mensaje remitido este sábado a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, para felicitar el 47.º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, Putin ha afirmado que las relaciones entre los dos países son amistosas y se basan en la buena vecindad, mientras que ha ratificado el apoyo de Moscú a Teherán en medio de las tensiones en la región.

“Rusia apoya los esfuerzos de Irán por proteger su soberanía e intereses legítimos, así como por garantizar la seguridad del país en la delicada situación internacional actual”, ha aseverado.

El presidente ruso ha expresado su confianza en que la asociación estratégica integral entre Moscú y Teherán se fortalecerá constantemente.

Asimismo, ha deseado éxito al Gobierno iraní, y prosperidad y bienestar a todos los iraníes.

El 6 de febrero, Irán y Estados Unidos celebraron una nueva ronda de negociaciones nucleares indirectas en la capital omaní, Mascate.

Al mismo tiempo, varios grupos con sede en Estados Unidos estrechamente alineados con Israel han presionado para que se adopten medidas más duras contra Teherán.

Sin embargo, las organizaciones pacifistas advierten que otra confrontación sería desastrosa y señalan la guerra de los 12 días en junio de 2025 como un claro ejemplo.

Irán, a su vez, ha dicho estar preparado tanto para un diálogo respetuoso y sin presiones, como para una guerra con Estados Unidos, señalando que la pelota está en el tejado de Washington.

Teherán ha reiterado una y otra vez que no quiere una guerra, avisando que un conflicto incendiaría toda Asia Occidental. En este sentido, el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, alertó últimamente a Estados Unidos de que “si inicia la guerra, esta vez será una guerra regional”.

El representante permanente de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, declaró el 5 de febrero que las verdaderas amenazas a la paz y la seguridad internacionales no provienen del país persa, sino “desde las flagrantes amenazas de usar la fuerza contra Irán hasta la injerencia en sus asuntos internos”.

msm