‘Rusia mantiene alianza estratégica y multisectorial con Irán’

El Gobierno ruso mantiene una alianza estratégica y multisectorial con Irán que abarca todos los sectores, afirma un experto.

En una entrevista concedida este jueves con HispanTV, el analista Tadeo Castiglione ha destacado que, en este contexto, resulta muy relevante la alianza estratégica y multisectorial entre la República Islámica de Irán y la Federación Rusa. La cooperación abarca todos los sectores y quedó formalizada en el acuerdo firmado el año pasado y reafirmado hacia finales de ese mismo año.

“Creo que tenemos que tener en cuenta que el canciller ruso Lavrov fue muy explícito y dio la imagen de toda la Cancillería y el Gobierno rusos en línea general de tener en consideración que se sabe cuál es el juego de Washington de imponer una posición supuestamente de amistad cuando en realidad continúa con toda una estratagema en contra del desarrollo de los países soberanos y libres del mundo”, ha añadido.

En otra parte de sus declaraciones, el experto ha afirmado que Serguéi Lavrov critica las sanciones estadounidenses contra Rusia y la presión para expulsar a empresas rusas de Venezuela, interpretando estas acciones como reflejo del declive y la debilidad de Estados Unidos en el escenario global, frente a la emergencia de otros polos de poder como Rusia, China, Irán y Turquía.

Fuente : HispanTV Noticias

