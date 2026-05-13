Lavrov: guerra de EEUU e Israel buscaba impedir nexos Irán-países árabes

El canciller ruso afirma que uno de los objetivos de la agresión de EE.UU. e Israel contra la República Islámica era frenar la normalización de nexos Irán-países árabes

“No tengo la menor duda de que, cuando se estaban gestando los planes para desencadenar la agresión contra Irán, uno de los objetivos era impedir la normalización de las relaciones entre Irán y los árabes”, señaló Serguéi Lavrov en una entrevista con RT India, medio ruso que publica al respecto este miércoles.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso recordó que, hace muchos años, el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein Al Hashemi, impulsó una cumbre para lograr el acercamiento entre suníes y chiíes, pero, advirtió, que “ahora se está haciendo todo lo posible para que esa reconciliación nunca ocurra y presentar a Irán, uno de los principales países chiíes, como un auténtico paria”.

El jefe de la diplomacia de Rusia subrayó que, sin el establecimiento de un Estado palestino, el foco del extremismo en Asia Occidental continuará durante las próximas décadas.

“Ahora también se intenta integrar a los demás vecinos del Golfo Pérsico en estructuras que, en primer lugar, no estarán orientadas a resolver el problema palestino, y que, a cambio de la normalización de sus relaciones con Irán, deberán traicionar la causa palestina”, agregó el canciller.

Estados Unidos, junto con Israel, lanzaron una guerra ilegal contra Irán el 28 de febrero bajo falsas acusaciones como la búsqueda de un arma nuclear por parte de Teherán. Tras cuarenta días, la contundente respuesta iraní obligó a Trump a pedir un alto el fuego para negociaciones pero la parte estadounidense lo ha violado, al imponer un bloqueo a los puertos iraníes, llevando a Irán a restringuir el paso por el estrecho de Ormuz y advertir que no volverá a negociar bajo coerción o amenazas.

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