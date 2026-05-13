Irán ejecuta a espía del Mossad, filtrador de información sensible a Israel

Ha sido ejecutado en Irán un espía del Mossad y responsable de filtrar información sensible de entidades militares y cibernéticas iraníes al régimen de Israel.

Ehsan Afrashte, espía entrenado por el servicio de espionaje israelí Mossad en Nepal y que sistemáticamente transmitía información sensible de instituciones militares y cibernéticas iraníes a Israel, ha sido ejecutado, anunció el Poder Judicial iraní.

Según documentos judiciales, Ehsan Afrashte estableció primero contacto con operativos del Mossad (inteligencia israelí) en Turquía.

Tras evaluar las conexiones familiares de Afrashte con instituciones estatales sensibles en Irán, un oficial del Mossad le instruyó regresar al país persa e intentar obtener empleo en una organización estratégica; aunque no lo logró, el Mossad le pagó 1000 euros para generar confianza.

Inicialmente, Afrashte operó bajo la cobertura de conductor de una aplicación de transporte, ejecutando órdenes del Mossad. Tras su formación por la agencia israelí, documentó ubicaciones objetivo, grabó las inmediaciones del Ministerio de Inteligencia, asistió a reuniones públicas y elaboró perfiles de personalidad de individuos para su agente de enlace.

Posteriormente, Afrashte consiguió un puesto como experto en ciberseguridad en una empresa vinculada a una institución militar. Una vez contratado, comenzó inmediatamente a transmitir información al Mossad, marcando una nueva fase de su colaboración. Remitió identidades de empleados, organigramas y misiones corporativas al servicio de inteligencia israelí.

El condenado llegó a dominar inglés, francés y hebreo durante sus actividades de espionaje. Su nombre en clave operativo dentro del Mossad era “James”. El análisis técnico de los correos electrónicos recuperados reveló que intercambiaba al menos cuatro o cinco mensajes cifrados al mes con sus contactos, sin contar llamadas de voz. En total, se intercambiaron más de 300 mensajes entre ambas partes.

Afrashte viajó a Nepal, donde se reunió con oficiales del Mossad en Katmandú, la capital nepalesa, y posteriormente fue trasladado a una casa segura en la ciudad de Pokhara, centro del país asiático. Tres operativos del Mossad lo acompañaron en su vuelo a través de los Emiratos Árabes Unidos. Durante su estancia en Pokhara, se le prohibió el acceso a su ordenador portátil y a su teléfono personal. Allí recibió entrenamiento presencial avanzado y nuevas misiones operativas.

Tras regresar a Irán vía Estambul, fue detenido inmediatamente al desembarcar en el Aeropuerto Internacional Imam Jomeini. Las autoridades judiciales ya habían emitido una orden de arresto en su contra.

Pese a los intentos de engañar a los investigadores, las pruebas forenses y las comunicaciones recuperadas no dejaron dudas sobre sus actividades de espionaje. Afrashte finalmente confesó al ser confrontado con la evidencia.

La investigación contra Afrashte se inició tras múltiples señales de alerta, entre ellas un crecimiento financiero inusual, contactos con ciudadanos judíos, intentos de aprendizaje del hebreo, operaciones con criptomonedas a través de plataformas del sudeste asiático y viajes sospechosos a Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Tras su arresto, la investigación judicial y sus propias confesiones, Afrashte fue juzgado por espionaje y cooperación de inteligencia con el régimen israelí a cambio de compensación económica.

La sentencia de muerte se ejecutó en la madrugada del miércoles, tras la finalización de todos los procedimientos legales.

Desde el inicio de la primera guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 13 de junio del año pasado, las fuerzas de seguridad iraníes han detenido a decenas de personas que colaboraban con el enemigo.

El jefe del Poder Judicial iraní, Qolam Hosein Mohseni Eyei, ha instado a los tribunales a tramitar los casos de espionaje de forma inmediata y a evitar procesos burocráticos prolongados.

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