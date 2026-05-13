Irán y Omán coordinan medidas para Ormuz sobre seguridad y derechos

Comitivas iraníes y omaníes abordaron medidas para garantizar el paso seguro por Ormuz y los derechos soberanos de ambas naciones sobre esta vía marítima.

La reunión tuvo lugar el martes en Mascate, la capital omaní, en el marco de las consultas que Irán y Omán mantienen a varios niveles sobre las relaciones bilaterales y la situación regional, marcada por la tensión en el estrecho de Ormuz.

Durante el encuentro, ambas partes enfatizaron sus derechos soberanos y jurisdicciones sobre el estrecho de Ormuz y recalcaron que esta vía forma parte de las aguas territoriales de Irán y Omán.

La delegación iraní, encabezada por Abás Baqerpour, director general de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, se reunió posteriormente con el canciller de Omán, Badr al-Busaidi, para mantener conversaciones por separado.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, quien también se encontraba en Omán en ese momento, sostuvo asimismo una reunión con la delegación iraní, con la que se abordaron cuestiones técnicas relevantes.

El estrecho de Ormuz tiene 21 millas náuticas de ancho en su punto más angosto. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que Irán ha firmado, pero no ratificado, los países ribereños pueden reclamar aguas territoriales que se extienden hasta 12 millas náuticas desde sus costas, aproximadamente 39 kilómetros. Esto crea una realidad jurídica que ninguna de las dos partes disputa. El estrecho es lo suficientemente angosto como para que las aguas territoriales de Irán y Omán se superpongan o colinden, por tanto, no queda ninguna franja internacional en medio que pueda aplicarse el derecho de paso en tránsito internacional.

La guerra terrorista de Estados Unidos e Israel ha llevado a Irán a dejar de lado por fin su prolongada vacilación diplomática y su histórica reticencia respecto a sus derechos sobre el estrecho de Ormuz, ejerciendo plenamente su autoridad soberana, amparada en la cláusula de aguas territoriales de 12 millas del derecho internacional, para administrar, regular y controlar el tráfico marítimo a través del estrecho.

Al respecto, el subcomandante político de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el contralmirante Mohammad Akbarzadeh, declaró el martes que Irán ha redefinido fundamentalmente los límites operativos de esta vía marítima estratégica.

“Antes, el estrecho de Ormuz se definía como una zona limitada alrededor de islas como Ormuz y Hengam, pero hoy esto ha cambiado”, afirmó Akbarzadeh.

Lo que Irán considera el alcance del estrecho se ha ampliado, extendiéndose desde las costas de Jask y Sirik hasta más allá de la isla de Tonb Mayor, y se redefine como una zona estratégica, explicó.

“Se ha expandido de una anchura de 20 a 30 millas en el pasado a más de 200 a 300 millas, es decir, 500 kilómetros, desde Jask y Sirik hasta más allá de la isla de Qeshm y la Tonb Mayor. Se trata de una media luna completa.”

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz —vía por donde transitaba aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas— días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra de agresión ilegal contra el país persa el 28 de febrero.

Posteriormente, Irán comenzó a aplicar controles mucho más estrictos el mes pasado después de que Estados Unidos anunciara el bloqueo de sus buques y puertos; una medida que Teherán ha condenado como ilegal y un acto de piratería marítima.

El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado graves interrupciones en el flujo energético mundial y una mayor volatilidad de los precios, que están afectando al Occidente, en particular a EE.UU.

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