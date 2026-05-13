Inteligencia de EEUU desmiente a Trump sobre capacidad misilística de Irán

Evaluaciones de inteligencia de EE.UU. revelan que Irán mantiene capacidades de misiles relevantes, desafiando las declaraciones de la administración Trump.

De acuerdo con un reporte publicado el martes por el medio estadounidense The New York Times, evaluaciones de inteligencia elaboradas a principios de mayo indican que Irán ha recuperado el acceso operativo a la mayoría de sus instalaciones de misiles, incluidos 30 de los 33 sitios ubicados a lo largo del estratégico estrecho de Ormuz.

Irán aún conserva alrededor del 70 % de su arsenal de misiles y lanzadores móviles que tenía antes de la guerra, según las evaluaciones. Ese arsenal incluye tanto misiles balísticos, capaces de alcanzar otros países de la región, como una cantidad menor de misiles de crucero, que pueden emplearse contra objetivos de menor alcance en tierra o en el mar”, señala el informe que cita a personas familiarizadas con las evaluaciones clasificadas.

Breaking News: U.S. intelligence reports show that Iran retains substantial missile capacity, despite President Trump’s claims otherwise. https://t.co/gHLM1oA9yh — The New York Times (@nytimes) May 12, 2026

Asimismo, las evaluaciones de inteligencia concluyen que cerca del 90 % de las instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles en todo el territorio iraní se encuentran actualmente “parcial o totalmente operativas”.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Olivia Wales rechazó estas conclusiones y negó que Irán haya recuperado plenamente sus capacidades militares. Según The New York Times, Wales afirmó que Teherán entiende que su “situación actual no es sostenible” y añadió que quien crea que Irán ha reconstruido su poder militar “está delirando o actúa como portavoz” del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.

Durante el periodo de la escalada, el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo en varias ocasiones que los ataques habían tenido un impacto devastador sobre la capacidad de fuego iraní. Sin embargo, el informe subraya que Irán respondió con una serie sostenida de represalias, lanzando al menos 100 oleadas de ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes sensibles y estratégicos en la región.

Pese al discurso oficial estadounidense, el presidente ha continuado utilizando una retórica triunfalista, mientras diversos análisis e informes cuestionan la magnitud real del daño infligido.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI de Irán, el general de brigada Seyed Mayid Musavi, afirmó recientemente que la capacidad iraní para reponer lanzadores de misiles y drones durante el alto el fuego incluso ha superado los niveles previos a la guerra.

Además, añadió que los misiles avanzados y drones aeroespaciales de Irán están plenamente apuntando a objetivos estadounidenses y a buques enemigos en la región del Golfo Pérsico, y que las fuerzas permanecen en espera de la orden final para actuar.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra a gran escala y no provocada contra Irán, en la que fueron asesinados el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos mandos militares y cientos de civiles, con más de 3500 víctimas, según la medicina forense iraní.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes durante 40 días, causando daños significativos, lo que finalmente obligó a ambos regímenes agresores a anunciar un alto el fuego unilateral que sigue vigente hasta el día de hoy.

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