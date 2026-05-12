Irán realiza ejercicios para fortalecer su defensa ante EEUU e Israel

Las fuerzas del CGRI de Irán han realizado un ejercicio militar a gran escala, centrado en la preparación para enfrentar a fuerzas enemigas en cualquier terreno.

El simulacro ha sido organizado por la División Mohamad Rasulolá del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) en la provincia de Teherán, según ha anunciado este martes el comandante de la división, el general de brigada Hasan Hasanzade. El ejercicio se ha llevado a cabo en honor al mártir Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

“Se practicaron y evaluaron todos los escenarios preestablecidos, así como las tácticas y técnicas individuales y en equipo para enfrentar al enemigo en cualquier terreno”, ha declarado el general Hasanzade.

El comandante ha asegurado que el simulacro ha alcanzado sus objetivos, principalmente “mejorar la capacidad de combate para contrarrestar cualquier movimiento hostil del enemigo estadounidense-sionista”.

Las fuerzas armadas de Irán se mantienen en un alto nivel de alerta a pesar del frágil alto el fuego mediado por Pakistán a principios de abril.

🎥El CGRL de Irán refuerza su preparación ante cualquier provocación de EEUU e Israel con masivos ejercicios militares.



➡️ Durante las maniobras “Líder Mártir”, se evaluaron distintos escenarios y tácticas individuales y colectivas frente al enemigo. pic.twitter.com/gAB1M4LKmC — HispanTV (@Nexo_Latino) May 12, 2026

EE.UU. e Israel lanzaron una guerra no provocada contra Irán el 28 de febrero de 2026, bajo el pretexto de que Teherán estaba desarrollando un arma nuclear, en la que fueron asesinados altos funcionarios y comandantes iraníes, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo al menos 100 operaciones con misiles y drones contra objetivos en territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en países de la región utilizados durante el conflicto.

El Ejército y CGRI han integrado sus fuerzas de defensa aérea, naval y terrestre, actualizando bancos de objetivos y fabricando nuevas armas incluso durante el alto el fuego.

Tanto la Armada del CGRI como las fuerzas navales del Ejército controlan conjuntamente el estrecho de Ormuz. Funcionarios iraníes han advertido en repetidas ocasiones que Estados Unidos mantiene un bloqueo naval ilegal sobre los puertos de Irán y que Teherán está preparado para un conflicto prolongado si el alto el fuego se derrumba.

ayk/rba