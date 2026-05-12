Al-Hashad Al-Shabi lanza operación tras revelarse base secreta de Israel

Las Unidades de Movilización Popular de Irak han iniciado una operación masiva para investigar la existencia de una base secreta israelí en el suelo iraquí.

Ali al-Hamdani, uno de los comandantes de las fuerzas populares Al-Hashad Al-Shabi ha anunciado que la operación militar titulada “Implementación de la Soberanía” ha comenzado hoy martes en los desiertos de Nayaf y Karbala en cuatro ejes.

Ha señalado que la operación se lleva a cabo por orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y bajo la supervisión del jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército.

La medida se ha adoptado luego de que varios miembros del Parlamento y figuras políticas de Irak también exigieran que se investiguen las informaciones publicadas en los medios de comunicación que indican que Israel estableció una base militar secreta en el desierto iraquí para apoyar su reciente agresión aérea contra Irán.

Al respecto, el parlamentario kurdo Ahmed Mayid ha afirmado que ya no es ningún secreto que el espacio aéreo de Irak está bajo el control de Estados Unidos, y que tanto Washington como el régimen de Tel Aviv están utilizando el territorio y el espacio aéreo iraquíes para atacar a los Estados vecinos o llevar a cabo operaciones hostiles, en una clara violación de la soberanía nacional del país árabe.

El sábado, el diario estadounidense Wall Street Journal publicó un informe sobre la base secreta israelí en una zona remota entre las provincias iraquíes de Nayaf y Karbala, una revelación que posteriormente se difundió rápidamente en los medios de comunicación en hebreo, y el canal 12 del régimen israelí mostró una fotografía aérea de la base.

📍This is where the lsraelis set up their military base in Iraq. (ht @obretix)



& this is where the USAF E-11A BACN aircraft has been operating in the past days. https://t.co/dzF4gNqhqY pic.twitter.com/RjbdSC2tms — MenchOsint (@MenchOsint) May 9, 2026

La imagen muestra una pista de aterrizaje temporal de 1,6 kilómetros de longitud construida sobre el fondo de un lago seco que, de acuerdo con los medios, era una base secreta utilizada por las fuerzas israelíes en la reciente guerra contra Irán.

Según los informes, la base estuvo a punto de quedar al descubierto a principios de marzo, después de que los medios estatales iraquíes citaran a un pastor local que afirmaba que había una actividad militar inusual, incluidos aterrizajes y despegues de helicópteros, y el Ejército iraquí envió entonces fuerzas para examinar, pero fueron repelidas con ataques aéreos.

Sin embargo, el jefe de la Célula de Medios de Seguridad de Irak, el teniente general Saad Maan, negó el domingo los informes sobre la base israelí, subrayando que el asunto destacado por algunas agencias de noticias, cadenas satelitales y redes sociales no es cierto.

Entretanto, el Comando de Operaciones Conjuntas de Irak desmintió la noche del lunes los informes al respecto, enfatizando que las fuerzas iraquíes se enfrentaron en marzo a grupos no identificados y no autorizados, apoyados por aeronaves, en el desierto de Karbala.

“Confirmamos y enfatizamos que, actualmente, no existen fuerzas ni bases militares no autorizadas en el suelo iraquí”, aseveró.

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