Líder de Hezbolá: convertimos campo de batalla en infierno para Israel

El líder de Hezbolá ha aseverado que la Resistencia nunca dejará el campo de batalla y que seguirá defendiendo al pueblo libanés ante el régimen sionista.

“No nos someteremos, no nos rendiremos y seguiremos defendiendo al Líbano y a su pueblo, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuán grandes sean los sacrificios, que son menores que el precio de la rendición. El enemigo se someterá tarde o temprano. No abandonaremos el campo de batalla y lo convertiremos en un infierno para Israel”, ha asegurado este martes el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem.

En una misiva dirigida a los comandantes y combatientes de Hezbolá, el sheij Naim Qasem ha alabado las operaciones precisas con drones que el movimiento libanés ha llevado a cabo exitosamente en los últimos días contra los israelíes en el sur del Líbano y el norte de los territorios ocupados palestinos.

“Vuestros drones cubren la tierra y asfixian al ocupante israelí. Vuestras aeronaves aterrorizan a los malhechores y tiranos de la tierra. Vuestros misiles sacuden sus vidas, sumiéndolos en la ansiedad y la angustia psicológica”, ha ensalzado.

Tras elogiar la valentía de los combatientes de la Resistencia a la hora de defender la libertad, la dignidad e independencia del Líbano, el sheij Qasem ha subrayado que un pequeño grupo, limitado en número, recursos y apoyo, que cuenta con el respaldo de Dios, confronta al criminal y salvaje enemigo israelí, apoyado por el sanguinario tirano estadounidense, por países que ansían su poder y por individuos derrotados que se alimentan de las migajas de los malvados.

En este contexto, ha recalcado que Hezbolá responderá a la agresión y las violaciones, y no volverá al statu quo anterior al 2 de marzo.

El secretario general de Hezbolá ha reconocido que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que incluye el cese de la agresión contra el Líbano, es posiblemente la baza más poderosa para detener la agresión.

Al agradecer a Irán y a cualquier parte que contribuya a detener la agresión israelí, Naim Qasem ha afirmado que la responsabilidad de negociar para lograr los objetivos soberanos del Líbano recae en las autoridades libanesas, no obstante, ha declarado la disposición de Hezbolá a cooperar para lograr cinco objetivos en una negociación indirecta: la soberanía libanesa mediante el cese de la agresión israelí por mar, tierra y aire; la liberación de su territorio mediante la retirada del enemigo israelí de nuestros territorios ocupados y el despliegue del ejército libanés al sur del río Litani; la liberación de los prisioneros; El regreso de la población a sus pueblos y ciudades; y la reconstrucción.

El número uno de Hezbolá ha dejado el claro también que nadie fuera del Líbano tiene injerencia alguna en las armas, la resistencia o la organización de los asuntos internos del país, y que se trata de un asunto interno libanés y no forma parte de las negociaciones con el enemigo.

“Toda nuestra resistencia está dirigida a detener la agresión y frustrar sus objetivos. No abandonaremos el campo de batalla hasta que Dios Todopoderoso nos conceda la victoria, y le pedimos al Altísimo que sea pronto”, ha concluido.

El movimiento libanés inició sus operaciones militares contra las fuerzas israelíes el 2 de marzo, en respuesta a su agresión contra Irán, a las reiteradas violaciones del alto el fuego de 2024 y a la continuidad de la ocupación de territorio libanés en el sur del país.

Tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos el 8 de abril, el régimen de Tel Aviv se vio obligado a aceptar también una tregua en el Líbano, por presión de Teherán. Sin embargo, Israel reanudó rápidamente sus ataques, emitiendo amenazas de evacuación en varias zonas, pese a la prórroga del cese al fuego por tres semanas adicionales.

Según las autoridades libanesas, más de 2800 personas han muerto desde que el régimen israelí lanzó su renovada ofensiva a principios de marzo.

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