Hezbolá asesta duros golpes a tropas israelíes en el sur del Líbano

Hezbolá ha llevado a cabo 20 operaciones contra las fuerzas de ocupación israelíes en el sur del Líbano, infligiendo duros golpes a los agresores.

Los combatientes del Movimiento de ResistenciaIislámica de El Líbano (Hezbolá) ha llevado a cabo 20 operaciones militares defensivas contra las fuerzas de ocupación israelíes en el sur del Líbano, infligiendo fuertes pérdidas a los agresores y demostrando, una vez más, su determinación de defender la soberanía libanesa.

En un comunicado emitido la noche del lunes, Hezbolá informó que sus combatientes atacaron concentraciones de soldados y vehículos militares israelíes en las localidades de Al-Bayyadah, Rishaf y Tayr Harfa mediante bombardeos con cohetes, proyectiles de artillería y drones explosivos.

Durante estas operaciones, las fuerzas de Hezbolá impactaron directamente un tanque Merkava en Rishaf, así como varios vehículos de ingeniería, un transportador blindado Hummer y bulldozers militares D9 cerca de Naqoura y a lo largo de la carretera de Al-Bayyadah.

🚨🟨 Hezbolá afirmó haber atacado un tanque Merkava en la ciudad de Al-Biyada con un misil guiado. pic.twitter.com/KLkHCDm9VM — HispanTV (@Nexo_Latino) May 11, 2026

En la localidad de Taybe, los combatientes de la Resistencia llevaron a cabo un ataque sofisticado de varias etapas, lanzando tres ataques consecutivos con drones explosivos contra una vivienda ocupada por personal israelí, causando bajas confirmadas que obligaron al enemigo a evacuar a los heridos en helicóptero.

Otros ataques alcanzaron concentraciones de tropas israelíes cerca del lecho del río Deir Siriane y posiciones recién establecidas de comando y artillería en Odaisseh y Al-Bayyadah.

En otro éxito, las unidades antiaéreas de Hezbolá derribaron un dron de vigilancia israelí sobre la región de Tiro mediante un misil tierra-aire.

Estas operaciones sostenidas forman parte de la campaña de Hezbolá para expulsar a las fuerzas de ocupación sionistas del territorio libanés y para mostrar solidaridad con el pueblo palestino frente a la brutal agresión del régimen de Tel Aviv.

Respaldado por el pleno apoyo del Eje de la Resistencia, Hezbolá continúa demostrando capacidades tácticas avanzadas, inteligencia precisa y la voluntad inquebrantable de la resistencia libanesa.

Israel ocupa una franja del sur que se extiende entre 5 y 10 kilómetros dentro del territorio libanés. El ejército del régimen sionista reiteró la advertencia a los residentes del sur de Líbano de no cruzar hacia la zona ocupada.

📹Soldado israelí se refugia en un baño tras ataque con drones de la Resistencia libanesa.



Según imágenes difundidas por Hezbolá, tras un ataque con drones de la Resistencia libanesa contra una base israelí un soldado del régimen huyó hacia un baño para resguardarse del ataque pic.twitter.com/i3gMsJ5EoR — HispanTV (@Nexo_Latino) May 11, 2026

El sábado, el ejército usurpador israelí informó que un ataque con dron de Hezbolá hirió a un oficial y a dos soldados en el sur del Líbano, dejando a uno en estado grave.

Hezbolá afirmó haber llevado a cabo varias operaciones contra vehículos militares, concentraciones de tropas y posiciones israelíes en el sur del Líbano, agregando que también interceptó un dron israelí durante el mismo período.

El movimiento de Resistencia señaló que estas operaciones fueron una respuesta directa a las repetidas violaciones israelíes del alto el fuego y a los ataques continuos contra zonas civiles en el sur del Líbano.

A pesar de un alto el fuego vigente desde el 17 de abril, prorrogado hasta mediados de mayo, Israel continúa con ataques diarios en Líbano.

Según el Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo, poco después de la guerra de agresión contra Gaza, han causado más de 2800 muertos y más de un millón de desplazados.

zas/hnb