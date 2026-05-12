Analista: Trump carece de una estrategia clara frente a Irán

Eduardo Luque afirmó que Trump carece de una estrategia clara frente a Irán y advirtió que Washington enfrenta un conflicto cada vez más complejo.

El analista internacional Eduardo Luque afirmó en una entrevista exclusiva con Hispan TV que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una creciente falta de claridad estratégica frente a Irán y al desarrollo del conflicto en la región.

Según Luque, lo que Washington proyectaba como una operación militar rápida se ha transformado en una guerra larga y compleja, en la que Estados Unidos “no está logrando imponerse de ninguna manera”. El analista sostuvo que Trump se encuentra “empantanado” y actúa de manera contradictoria, emitiendo mensajes opuestos de un día para otro.

Asimismo, señaló que muchas de las declaraciones difundidas por el mandatario estadounidense a través de redes sociales buscan influir en la percepción pública y en variables económicas como el precio del petróleo. A juicio de Luque, la Casa Blanca nunca contó con una estrategia clara y definida frente a Irán, lo que ha profundizado la incertidumbre política y militar en torno al conflicto.

Fuente: Hispan TV Noticias.

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