Analista: Trump carece de una estrategia clara frente a Irán

El analista internacional Eduardo Luque afirmó en una entrevista exclusiva con Hispan TV que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una creciente falta de claridad estratégica frente a Irán y al desarrollo del conflicto en la región.
Según Luque, lo que Washington proyectaba como una operación militar rápida se ha transformado en una guerra larga y compleja, en la que Estados Unidos “no está logrando imponerse de ninguna manera”. El analista sostuvo que Trump se encuentra “empantanado” y actúa de manera contradictoria, emitiendo mensajes opuestos de un día para otro.
Asimismo, señaló que muchas de las declaraciones difundidas por el mandatario estadounidense a través de redes sociales buscan influir en la percepción pública y en variables económicas como el precio del petróleo. A juicio de Luque, la Casa Blanca nunca contó con una estrategia clara y definida frente a Irán, lo que ha profundizado la incertidumbre política y militar en torno al conflicto.
Fuente: Hispan TV Noticias.
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