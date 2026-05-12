Ministro israelí anuncia plan para anexar zonas estratégicas de Cisjordania

El ministro de finanzas del régimen israelí, Bezalel Smotrich, anunció un plan para apoderarse de zonas estratégicas de la Cisjordania ocupada.

El ministro de extrema derecha sionista informó que presentó un plan al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que el control de las zonas estratégicas de Cisjordania quede en manos del régimen usurpador.

Estas declaraciones constituyen según medios locales un desafío abierto a la decisión de la Unión Europea (UE) de imponer sanciones contra los colonos y grupos israelíes involucrados en el apoyo a la colonización.

El ultraderechista ministro sionista expresó, en un mensaje publicado en la red social X y en respuesta a la decisión de la UE, que “la hipocresía europea ha sobrepasado todos los límites”.

“He presentado al primer ministro un plan para transferir las zonas estratégicas de Cisjordania de las áreas A y B a la zona C”, añadió Smotrich:

Según los Acuerdos de Oslo (1995) entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el régimen de Israel, Cisjordania se divide en tres zonas:

Zona A, técnicamente bajo control civil y de seguridad palestino a través de la Autoridad Palestina, abarca aproximadamente 18 % de Cisjordania o 3,96 % de la Palestina ocupada.

Zona B, bajo control civil palestino de la Autoridad Palestina, pero con control efectivo de la seguridad israelí, ocupa 22 % de Cisjordania o 4,62 % de la Palestina ocupada.

Zona C, totalmente controlada por Israel, comprende más del 60 % de Cisjordania o 13,42 % de la Palestina ocupada.

Smotrich sostuvo que “Cisjordania es la franja de seguridad de Israel, y ahora ha llegado el momento de demostrar al mundo que quien intente debilitar nuestro control sobre ella enfrentará graves consecuencias”.

Asimismo, demandó el “refuerzo de la colonización” y “profundizar nuestro control” sobre lo que llamó “territorios israelíes”.

➡️ Un estudio ha revelado que más del 70 por ciento de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania han señalado las 4m3n4zas con connotaciones s3xu4l3s, pic.twitter.com/80lzxF7lQp — HispanTV (@Nexo_Latino) April 20, 2026

UE acuerda nuevas sanciones contra colonos israelíes

La Unión Europea ha decidido imponer nuevas sanciones contra colonos israelíes debido al aumento de la violencia contra los palestinos en la Cisjordania ocupada.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, reunidos este lunes en Bruselas en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores, aprobaron asimismo una nueva ronda de sanciones contra organizaciones israelíes que apoyan la actividad ilegal de colonización en la región ocupada.

“¡Está hecho! Hoy, la Unión Europea sanciona a las principales organizaciones israelíes responsables de apoyar la colonización extremista y violenta de Cisjordania, así como a sus líderes. Estos actos, gravísimos e intolerables, deben cesar sin demora”, declaró el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en la red social X.

La jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, confirmó también la decisión, señalando que los ministros europeos “dieron luz verde para sancionar a los colonos israelíes por la violencia contra los palestinos”.

“Ya era hora de pasar del estancamiento a la acción. El extremismo y la violencia tienen consecuencias”, afirmó Kallas en X.

La decisión provocó la indignación de las autoridades israelíes, entre ellos el ministro de exteriores sionista, Gideon Sa’ar, quien la calificó de “arbitraria y política”.

La violencia de las fuerzas y colonos israelíes se ha intensificado en toda la Cisjordania ocupada desde octubre de 2023, cuando Israel lanzó la guerra genocida contra Gaza, que incluyó asesinatos, secuestros, demolición de viviendas y expansión de los asentamientos.

Desde entonces, al menos 1155 palestinos han sido asesinados, alrededor de 11 750 han resultado heridos y casi 22 000 han sido arrestados en la Cisjordania ocupada.

hnb