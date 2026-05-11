Funcionario israelí: aeropuerto Ben Gurión, una “base militar de EEUU”

Un responsable de aviación israelí dijo que el aeropuerto Ben Gurión se ha convertido en una “base militar de EE.UU.”, afectando vuelos civiles y aerolíneas.

Según el diario en hebreo Yedioth Ahronoth , el responsable de la aviación civil israelí Shmuel Zakay comunicó el lunes a la ministra de transporte israelí, Miri Regev, y al director general del ministerio, Moshe Ben Zaken, que la actividad militar en el principal aeropuerto internacional de Israel está retrasando el regreso de las aerolíneas extranjeras y provocando un aumento en los precios de los billetes antes de la temporada turística de verano.

“Convertir el Aeropuerto Internacional Ben Gurión en una base militar perjudica el regreso de las aerolíneas extranjeras y amenaza la estabilidad financiera de las aerolíneas israelíes”, señaló Zakay.

Este responsable añadió que las operaciones de represalia iraníes a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica de Irán afectaron significativamente al tráfico aéreo civil en los territorios ocupados, y que las aerolíneas israelíes trasladaron muchos aviones al extranjero, algunos de los cuales aún no han regresado.

Zakay afirmó que el aparato militar israelí no comprende del todo el daño causado a la aviación civil ni el impacto en los precios de los billetes y en el público.

“El aeropuerto Ben Gurión se ha convertido en una base militar con escasa actividad civil”, declaró Shmuel Zakay.

Israel’s Ben Gurion Airport turning into ‘US military base,’ official sayshttps://t.co/RC1yfcOWkL — Press TV 🔻 (@PressTV) May 11, 2026

Zakay también enfatizó que la situación supone “una amenaza real” para las aerolíneas israelíes más pequeñas, incluidas Israir, Arkia y Air Haifa, debido al aumento de los costes operativos y de combustible y a la creciente demanda de vuelos.

Este funcionario pidió que se trasladaran los aviones estadounidenses del aeropuerto Ben Gurión a bases militares, afirmando que la situación actual perjudica no solo a las aerolíneas, sino también a todos los colonos israelíes.

El diario Yedioth Ahronoth también citó al director ejecutivo de Israir, Uri Sirkis, quien afirmó durante una reunión del Comité de Asuntos Económicos de la Knesset (el parlamento israelí) que la aerolínea, que normalmente aparca 17 aviones en el aeropuerto Ben Gurión, ahora solo tiene permitido mantener allí cuatro durante la noche.

Según él, las restricciones están provocando un aumento en los precios de los billetes de avión y limitando el número de vuelos que pueden operar las aerolíneas israelíes.

En las últimas semanas, los medios de comunicación israelíes publicaron imágenes que mostraban decenas de aviones militares estadounidenses, incluidos aviones de reabastecimiento de combustible, estacionados en el aeropuerto en medio del continuo apoyo militar de Estados Unidos a Israel.

El Canal 24 de Israel reportó el jueves que cientos de colonos recibieron avisos de cancelación de sus reservas de hotel en la ciudad turística sureña de Eilat, destinadas a alojar a las tropas estadounidenses.

El canal añadió que los hoteles comunicaron a sus huéspedes que las reservas desde este mes hasta noviembre, incluyendo la temporada de vacaciones de verano, habían sido canceladas.

Los medios de comunicación israelíes también han informado recientemente de que Israel elevó su nivel de alerta militar en preparación para una posible reanudación de la guerra con Irán en caso de que fracasen las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington.

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