Dos cazas F-35 de EEUU realizan aterrizajes forzosos en los EAU

Según datos de FlightRadar24, la aeronave ha cambiado de rumbo hacia los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y posteriormente ha realizado un aterrizaje forzoso en la base aérea de Al Dhafra.
El domingo, otro avión de combate estadounidense, identificado como un Lockheed Martin F-35 Lightning II, declaró también el estado de emergencia mientras sobrevolaba el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.
La aeronave transmitió el código transpondedor 7700, la señal estándar internacional para situaciones de emergencia o peligro a bordo.
F-35 squawks emergency east of strait for 2nd time & makes hard landing https://t.co/p27lwTNLjQ pic.twitter.com/4h3liCAD9f— RT (@RT_com) May 11, 2026
La base aérea de Al Dhafra, situada a 30 km de Abu Dabi (la capital emiratí), es la más grande de EAU y alberga las fuerzas aéreas emiratíes, estadounidenses y francesas, donde se mantienen aviones de combate (Mirage 2000, F-16, Rafale) y helicópteros. Desde 2002, dicha base ha desempeñado un papel fundamental en las operaciones en Afganistán e Irak.
El 19 de marzo, Irán logró lo que ningún país había hecho antes al atacar con éxito contra la joya de la Fuerza Aérea estadounidense, el caza furtivo F-35 Lightning II, utilizando el sistema guiado por infrarrojos Mayid en el centro de su territorio nacional.
El 3 de abril, el segundo caza estadounidense de quinta generación F-35, perteneciente al escuadrón Lakenheath, fue alcanzado y derribado en el cielo del centro de Irán.
Otros aviones de la familia F también han sido atacados durante el último mes, incluidos varios F-15, F-16 y F-18, interceptados por los sistemas avanzados de defensa aérea integrada de Irán, que, según expertos, han mejorado significativamente desde la guerra de 12 Días, estallada el pasado junio.
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