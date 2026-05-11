Dos cazas F-35 de EEUU realizan aterrizajes forzosos en los EAU

Un segundo avión de combate F-35 de EE.UU. ha transmitido este lunes el código de emergencia general mientras realizaba una misión en la región de Asia Occidental.

Según datos de FlightRadar24, la aeronave ha cambiado de rumbo hacia los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y posteriormente ha realizado un aterrizaje forzoso en la base aérea de Al Dhafra.

El domingo, otro avión de combate estadounidense, identificado como un Lockheed Martin F-35 Lightning II, declaró también el estado de emergencia mientras sobrevolaba el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

La aeronave transmitió el código transpondedor 7700, la señal estándar internacional para situaciones de emergencia o peligro a bordo.

F-35 squawks emergency east of strait for 2nd time & makes hard landing https://t.co/p27lwTNLjQ pic.twitter.com/4h3liCAD9f — RT (@RT_com) May 11, 2026

La base aérea de Al Dhafra, situada a 30 km de Abu Dabi (la capital emiratí), es la más grande de EAU y alberga las fuerzas aéreas emiratíes, estadounidenses y francesas, donde se mantienen aviones de combate (Mirage 2000, F-16, Rafale) y helicópteros. Desde 2002, dicha base ha desempeñado un papel fundamental en las operaciones en Afganistán e Irak.

El 19 de marzo, Irán logró lo que ningún país había hecho antes al atacar con éxito contra la joya de la Fuerza Aérea estadounidense, el caza furtivo F-35 Lightning II, utilizando el sistema guiado por infrarrojos Mayid en el centro de su territorio nacional.

El 3 de abril, el segundo caza estadounidense de quinta generación F-35, perteneciente al escuadrón Lakenheath, fue alcanzado y derribado en el cielo del centro de Irán.

Otros aviones de la familia F también han sido atacados durante el último mes, incluidos varios F-15, F-16 y F-18, interceptados por los sistemas avanzados de defensa aérea integrada de Irán, que, según expertos, han mejorado significativamente desde la guerra de 12 Días, estallada el pasado junio.

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