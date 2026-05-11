Israel admite muerte de su soldado en ataque con dron de Hezbolá

El ejército israelí admitió este lunes que una de sus fuerzas murió y otras resultaron heridas en un ataque con drones explosivos del movimiento libanés Hezbolá.

En un contexto marcado por la censura sobre bajas en sus filas, el ejército israelí ha identificado en un comunicado al abatido por Hebolá como el sargento de la reserva Alexander Glovanyov, de 47 años. Ha agregado que, con esta muerte, asciende a 18 el número de soldados israelíes muertos desde que se intensificaron los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel a principios de marzo.

Según medios, citando a un portavoz militar israelí, durante la jornada del domingo numerosos drones explosivos fueron lanzados por combatientes del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) contra el norte de los territorios ocupados de Palestina, donde la detonación de uno en la zona de Manara, mató al uniformado sionista e hirió a otros más.

Los informes también dan cuenta de que el ejército envió aviones de rescate para evacuar a los soldados heridos después de que, según los informes, un helicóptero sufriera una avería.

🇱🇧 Informe: Israel tiene dificultades para contrarrestar drones de Hezbolá



🔺Israel continúa buscando contramedidas efectivas frente a los drones cada vez más avanzados desplegados por Hezbolá en el sur del Líbano, según un medio israelí.https://t.co/Xyc56mvZix pic.twitter.com/OPDvFi4ooT — HispanTV (@Nexo_Latino) May 11, 2026

Escalada de los ataques con drones de Hezbolá

Esto ocurre en medio de la creciente utilización por parte de Hezbolá de drones explosivos contra las fuerzas israelíes en el sur de Líbano y zonas del norte de la Palestina ocupada.

El ejército israelí había anunciado la semana pasada que un soldado de la novena brigada resultó gravemente herido en la localidad de Naqoura, al sur de Líbano, tras un ataque con un dron explosivo contra la fuerza militar.

También el mes pasado cayeron varios militares y trabajadores del ejército de ocupación israelí en el sur de Líbano como resultado de ataques similares, según los medios israelíes.

📹Soldado israelí se refugia en un baño tras ataque con drones de la Resistencia libanesa.



Según imágenes difundidas por Hezbolá, tras un ataque con drones de la Resistencia libanesa contra una base israelí un soldado del régimen huyó hacia un baño para resguardarse del ataque pic.twitter.com/i3gMsJ5EoR — HispanTV (@Nexo_Latino) May 11, 2026

En este contexto, el medio israelí Kan informó la semana pasada que el ejército se prepara para dotar a sus fuerzas en el sur de Líbano de municiones fragmentarias compradas a Estados Unidos, con el “objetivo de reforzar su capacidad para hacer frente a los drones explosivos utilizados por Hezbolá”.

Por su parte, el canal hebreo i24 señaló lo que describió como la “pesadilla israelí” derivada de los drones lanzados por Hezbolá, afirmando que existe un estado de confusión y preocupación en los círculos militares sionistas a causa de estas operaciones.

Hezbolá sostiene que sus operaciones constituyen una respuesta directa a las reiteradas violaciones israelíes del alto el fuego y a los continuos bombardeos contra zonas civiles del sur del Líbano. Aunque desde el 17 de abril rige una tregua —posteriormente prorrogada hasta mediados de mayo—, el régimen de Tel Aviv ha mantenido ataques casi diarios sobre territorio libanés.

Desde el inicio de la escalada militar el pasado 2 de marzo, los ataques israelíes contra el Líbano han dejado al menos 2869 muertos y 8730 heridos, y provocado el desplazamiento de más de un millón de civiles, mientras Hezbolá ha incrementado progresivamente el uso de drones de reconocimiento y ataque de alta precisión, exponiendo las dificultades del sistema defensivo israelí para contener operaciones aéreas de bajo costo y gran movilidad en el frente norte.

ncl/tmv