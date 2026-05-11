Netanyahu reconoce fracaso en “octavo frente”: guerra mediática

El premier israelí admite que Israel perdió terreno en la guerra mediática ante Irán y que ni EE.UU. ni el régimen previeron el cierre del estrecho de Ormuz.

El primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció el domingo en una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, el creciente fracaso de Israel en la guerra mediática y de opinión pública, al admitir que Tel Aviv quedó “completamente indefenso” en el denominado “octavo frente”: la batalla de las redes sociales y la percepción internacional.

Durante la entrevista, se recordó que, según una reciente encuesta del Pew Research Center, el 60 % de los adultos estadounidenses mantiene actualmente una visión desfavorable sobre Israel, casi 20 puntos más que hace cuatro años, en un deterioro asociado principalmente a la guerra en Gaza.

Netanyahu admite el fracaso de Israel en la batalla comunicacional."Israel está sitiada en el frente mediático y de propaganda; no lo hemos hecho bien", reconoció hoy el primer ministro. La declaración admite por primera vez la derrota en la narrativa global y el creciente… pic.twitter.com/OWuOxYyRv7 — Sucede News (@SucedeNews) May 11, 2026

El periodista de CBS subrayó además el impacto de las imágenes difundidas desde Gaza y el Líbano entre los jóvenes estadounidenses —republicanos y demócratas—, muchos de los cuales describen la actuación israelí como “barbárica”.

Ante este escenario, Netanyahu admitió que Israel enfrenta una seria derrota en la batalla por la opinión pública internacional y atribuyó el daño reputacional del régimen “casi por completo” al alcance e influencia de las redes sociales.

En otro tramo de la entrevista, el premier israelí admitió que ni Israel ni Estados Unidos anticiparon el uso efectivo que Irán haría de su control sobre el estrecho de Ormuz antes del inicio de la reciente guerra.

Netanyahu también rechazó otro reporte del mismo diario que afirmaba que el pasado 11 de febrero sostuvo en una sala de crisis que una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos podría provocar el colapso de la República Islámica y calificó esa versión de “falsa”, aunque matizó que nunca consideró ningún escenario como definitivo. “Ambos coincidimos en que había incertidumbre y riesgo”, aseveró en referencia al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien atribuyó la siguiente frase: “Hay peligro en actuar, pero un peligro mayor en no actuar”.

Irán cerró el estrecho de Ormuz a los países enemigos y a sus aliados tras el inicio de la ofensiva no provocada lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

Las autoridades iraníes reforzaron posteriormente los controles marítimos después de que Trump anunciara a comienzos de abril un bloqueo contra buques y puertos iraníes, medida que Teherán calificó de ilegal.

Un alto el fuego mediado por Pakistán se mantiene desde principios de abril, pero el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes continúa vigente.

Teherán ha advertido reiteradamente que no reabrirá el estrecho de Ormuz mientras no se levante el bloqueo y la guerra no llegue a su fin de forma permanente.

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