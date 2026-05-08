Israel desactiva sistemas de rastreo de misiles por temor a Irán

Israel se ha visto obligado a inhabilitar sistemas críticos de seguimiento de misiles por temor a la infiltración iraní, dejando a las comunidades del norte “ciegas”.

El ejército israelí bloqueó recientemente el acceso a un sistema de alerta de seguridad que antes utilizaban los servicios de emergencia y las autoridades locales en el norte de Israel para rastrear las zonas de impacto de los misiles, informó el jueves el periódico y sitio web israelí Ynet.

La decisión se debe al temor de que la inteligencia iraní pueda infiltrarse en el sistema de seguimiento de cohetes del régimen y utilizar la información para mejorar la precisión de futuros ataques contra objetivos israelíes en los territorios ocupados, añadió el informe.

Esta medida se produce a pesar de las continuas tensiones en la frontera con el Líbano, donde los ataques israelíes en el sur del país y las respuestas del movimiento de Resistencia libanés Hezbolá persisten incluso después de un alto el fuego temporal, anunciado el 16 de abril por presión de Irán.

Las restricciones han intensificado la frustración y el pánico entre los funcionarios del norte de los territorios ocupado, quienes afirman que la decisión del ejército les ha impedido responder eficazmente durante los ataques. Assaf Langleben, jefe del consejo regional de la Alta Galilea, advirtió sobre la “ceguera operativa” causada por el cierre.

“Es absurdo que Hezbolá sepa dónde dispara; al menos nosotros también deberíamos saberlo y ser capaces de gestionar los incidentes y las respuestas que debemos proporcionar”, recalcó el responsable.

Por su parte, el alcalde de Kiryat Shmona —una de las comunidades más afectadas por los ataques de Irán y Hezbolá—, Avichai Stern, criticó duramente la decisión, afirmando que “dejarnos sin [el sistema] significa abandonar aún más vidas en una zona donde la mayoría de los residentes ya carecen de protección”.

“Ahora tampoco se nos permite salir a rescatarlos y salvarlos durante los ataques”, añadió Stern.

Actuamos como “ratones ciegos”

Funcionarios de seguridad israelíes en los asentamientos del norte describieron escenas de confusión e impotencia durante las recientes alertas de misiles. Un funcionario que habló bajo condición de anonimato confesó que, cuando sonaban las sirenas, “actuábamos como ratones ciegos”.

“Cuando no tengo esta herramienta, no sé a dónde huir. Nos enfrentamos a otra oleada de ataques; Hezbolá volverá a atacar nuestras casas y nuestros residentes pagarán las consecuencias”, advirtió el funcionario.

Israel castiga a los propios israelíes

Otro oficial de seguridad criticó la respuesta del ejército, afirmando que “nadie nos habla, nos explica nada ni cree que nos deba respuestas. Simplemente nos ignoran”.

“En el ejército, en lugar de abordar cómo gestionar y prevenir las filtraciones, optaron por la solución más fácil y nos excluyeron a todos”, y añadió que “irresponsablemente decidieron castigarnos”.

La crisis refleja la creciente preocupación israelí por el aumento del alcance de la inteligencia iraní en los territorios ocupados.

Las autoridades israelíes han endurecido drásticamente la censura militar desde la guerra de 12 días contra Irán en junio del año pasado, prohibiendo a los medios de comunicación revelar la ubicación precisa de los ataques con misiles o los daños a instalaciones estratégicas.

Además, los temores de espionaje se han intensificado, y según informes israelíes, decenas de colonos han sido acusados ​​en los últimos años de espiar para la República Islámica. Al parecer, la inteligencia iraní está reclutando israelíes mediante incentivos económicos para fotografiar sitios estratégicos y colaborar en operaciones dentro de la entidad ocupante.

Medios israelíes revelaron esta semana que Irán ha obtenido información altamente sensible vinculada al Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), uno de los centros de análisis de seguridad más importantes de Israel, con vínculos tanto con el ejército como con la Universidad de Tel Aviv.

Según los informes, la inteligencia iraní recopiló datos personales de investigadores, incluidos ex altos funcionarios de seguridad israelíes, así como detalles de reuniones confidenciales entre miembros del INSS y el ejército israelí, lo que ha avivado aún más la alarma en el seno de las fuerzas de seguridad de Israel.

ftm/hnb

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