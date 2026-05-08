Carlson: Irán controla Ormuz y es capaz de devorar Israel en 20 min

Tucker Carlson ha resaltado el poder de Irán y su control sobre Ormuz, mientras advierte que esta potencia es capaz de “devorar en 20 minutos” al ejército israelí.

En una entrevista con su colega Megyn Kelly publicada el jueves, el destacado periodista estadounidense, Tucker Carlson, dijo que “el ejército israelí no es un ejército significativo”, por tener capacidad de “actuar solos”.

Conforme al comentarista, un acérrimo crítico de la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel a Irán, las fuerzas armadas de Israel son “un ejército de reservistas” de una entidad “pequeña” que “sería devorado en 20 minutos por Irán”, así como por “muchos otros actores cada vez más hostiles” en Asia Occidental.

“Israel no tiene capacidad de defenderse”

Dijo que la afirmación de que Israel puede actuar solo en el plano militar es “pura fantasía”, enfatizando que “Israel no tiene capacidad de defenderse. Punto”.

En la misma línea, sostuvo que, sin apoyo de Estados Unidos, Israel no habría podido sostener el escenario actual, ni librar guerras en múltiples frentes. “Israel no habría hecho nada de esto. No tendría una guerra de seis, ocho o diez frentes, o el tipo de guerra de múltiples cabezas que ahora están librando”, afirmó Carlson.

“Nada de eso habría sido posible sin el Ejército de Estados Unidos, con militares estadounidenses muriendo en su nombre, y con dólares de los contribuyentes estadounidenses pagando por todo”, agregó.

El expresentador de FoxNews es uno de los principales críticos de la guerra no provocada contra Irán —comenzada desde finales de febrero—. Ha denunciado varias veces a la Administración del presidente Donald Trump por dejarse arrastrar al país en este conflicto que es perjudicial para los estadounidenses.

Irán respondió las agresiones, lanzando 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra intereses y bases militares de EE.UU. en la región y objetivos israelíes en los territorios ocupados, así como cerrando el estrecho de Ormuz, lo que ha derivado en una crisis energética global, todo por culpa de Washington.

Irán controla el estrecho de Ormuz y su poder no es una novedad

En cuanto al estrecho de Ormuz —estratégica vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial—, y el control histórico de Irán sobre ello, el periodista tachó de “vergonzoso” la falta de conocimiento geopolítico de “los intelectuales públicos” de Estados Unidos sobre este cuello de botella comercial.

En el programa de la presentadora Kelly, Carlson dijo que “no se puede administrar un imperio global a menos que entiendas el mundo, y casi ninguna de las personas que opinan ʻdeberíamos hacer estoʼ o ʻdeberíamos hacer aquelloʼ tiene ningún conocimiento, ni siquiera de geografía”.

En cuanto al estratégico paso marítimo, el periodista enfatizó que “Irán controla el estrecho de Ormuz porque constituye la mayor parte de la costa a lo largo del mismo. Siempre ha sido así”.

Según Carlson, el poder iraní no es una novedad: “Irán es una potencia económica, ante todo, porque las materias primas que fluyen a través de esa apertura en el extremo oriental del Golfo Pérsico son necesarias para la economía global. Por lo tanto, Irán siempre ha tenido control sobre el estrecho de Ormuz. Por definición, simplemente han decidido no utilizar ese poder. Y eso no va a desaparecer”.

Irán fortaleció su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando impidió el paso de buques pertenecientes a Israel, a Estados Unidos o a sus aliados, después de sus ataques conjuntos contra territorio iraní.

Estados Unidos impuso su propio bloqueo en la zona el 13 de abril para evitar que buques viajen desde o hacia puertos iraníes pese a un alto el fuego que rige entre las partes desde el 8 de abril.

Irán ha enfatizado que mantendrá las restricciones en Ormuz, mientras EE.UU. no levanta el bloqueo, y advertido que responderá con fuerza a cualquier acto hostil de adversarios en esta vía fluvial.

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