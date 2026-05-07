Al Jazeera: Qalibaf se burla de estrategia de EEUU sobre negociaciones

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, “ridiculizó” la estrategia militar estadounidense al recurrir a las noticias falsas tras su fracaso.

Así lo ha subrayado la cadena catarí Al-Jazeera sobre una nota que publicó el miércoles Qalibaf en su cuenta de X en reacción a las noticias falsas del medio digital estadounidense Axios sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

“Qalibaf escribió en la red social X en respuesta a la última noticia difundida por el sitio web Axios sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos: La operación ‘Camaradas, confíen en mí’ fracasó, ahora han vuelto a la táctica habitual de noticias falsas de Axios”, ha matizado el medio catatrí.

Asimismo, ha remarcado la palabra “Fauxsious” —término inspirado en la palabra francesa faux que significa falso, imitación o artificial— que utilizó Qalibaf para referirse a Axios.

Al Jazeera también ha afirmado que los mensajes en inglés de Qalibaf durante la guerra de 40 días de EE.UU. e Israel contra Irán tuvieron amplias repercusiones y reacciones en el ciberespacio de habla inglesa y en los medios de comunicación de todo el mundo.

En los últimos meses, Axios ha publicado repetidamente mentiras flagrantes sobre el proceso de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, utilizando noticias falsas provenientes de la Casa Blanca y funcionarios estadounidenses.

Irán informó el miércoles que una propuesta estadounidense, transmitida a través de la mediación pakistaní, sigue siendo objeto de revisión, y que Teherán trasladará su respuesta a Pakistán una vez finalizado dicho proceso.

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