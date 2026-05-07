ONU y 13 países instan a Israel a liberar a activistas de flotilla Sumud

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y una coalición de 13 países han instado a Israel a liberar de inmediato a activistas de la flotilla Sumud.

En una nota emitida el miércoles, el portavoz del ACNUDH, Thameen Al-Kheetan, exigió al régimen israelí la liberación inmediata de Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, dos miembros de la Flotilla Global Sumud, detenidos en aguas internacionales y trasladados a los territorios ocupados por Israel, donde permanecen retenidos sin cargos.

Asimismo, pidió una investigación sobre los “inquietantes relatos” de que los dos activistas han sido gravemente maltratados durante su detención, y declaró que autores de estos actos deben ser procesados ​​y llevados ante la justicia.

“La solidaridad con el pueblo palestino y los esfuerzos por brindar ayuda humanitaria a los residentes de Gaza que la necesitan urgentemente no se consideran un delito”, resaltó al respecto.

Al-Kheetan instó además al régimen a poner fin a su política de detenciones arbitrarias y al uso de leyes vagas relacionadas con el terrorismo, afirmando que estas leyes están en conflicto con el derecho internacional.

También hizo hincapié en la necesidad de poner fin al bloqueo de la Franja de Gaza y facilitar la entrada de suficiente ayuda humanitaria en esta región sitiada.

🔴 Las fuerzas israelíes interceptan la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza. Esto apunta a 58 embarcaciones que se encuentran a cientos de millas náuticas de los territorios palestinos ocupados por Israel. pic.twitter.com/ziNUFnnUTM — HispanTV (@Nexo_Latino) April 29, 2026

Entretanto, los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Malasia, Maldivas, Mauritania, Pakistán, Sudáfrica y España condenaron en una declaración conjunta la interceptación y el secuestro de activistas que participan en la Flotilla Global Sumud por parte del ejército israelí.

Describieron “la agresión israelí” contra la flotilla como una “flagrante violación” del derecho internacional y de las convenciones marítimas.

El grupo expresó una profunda preocupación por la seguridad de los activistas que aún permanecen detenidos, e instó a las autoridades israelíes a garantizar su “liberación inmediata e incondicional”.

En este sentido, hizo un llamamiento a la “comunidad internacional para que cumpla con sus obligaciones morales y legales de defender el derecho internacional, proteger a los civiles y garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones”.

Israel atacó a finales del mes pasado a 22 de 58 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud cerca de las costas de Grecia —a 1000 kilómetros de las costas de los territorios ocupados por Israel— y detuviera a 176 activistas a bordo por intentar romper el bloqueo ilegal impuesto a la Franja de Gaza.

La flotilla denunció que sus activistas detenidos fueron golpeados, pateados y maltratados durante su arresto por las fuerzas israelíes. Informes indicaron que al menos 36 de los 176 activistas capturados requirieron tratamiento hospitalario “debido a las lesiones sufridas durante la interceptación violenta y detención” por parte de las fuerzas israelíes

💢 At least 31 activists injured in Israeli interception of Gaza-bound Global Sumud Flotilla in international waters



🔴 Detainees were reportedly held aboard an Israeli naval vessel for nearly 40 hours and subjected to ill-treatment



🔴 Activists said they were denied sufficient… pic.twitter.com/Gam86c278C — Anadolu English (@anadoluagency) May 1, 2026

Dos integrantes de la flotilla humanitaria, de origen brasileño y español, fueron detenidos violentamente por las fuerzas israelíes y trasladados a los territorios ocupados, bajo la supuesta acusación de colaborar con el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestino (HAMAS), con sede en Gaza.

Esta es la segunda iniciativa de flotilla —que intenta romper el bloqueo israelí transportando ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza— tras el experimento de septiembre de 2025 que terminó con un ataque similar y la detención de cientos de activistas internacionales.

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