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Soldado israelí profana estatua de la Virgen María en Líbano

  • Soldado israelí profana una estatua de la Virgen María en el sur del Líbano, poniéndole cigarro en la boca.
Publicada: jueves, 7 de mayo de 2026 5:47

En un nuevo acto ofensivo contra símbolos cristianos, una fotografía muestra a un soldado israelí profanando una estatua de la Virgen María en el sur del Líbano.

En la foto, hecha viral en redes sociales, se ve al soldado del régimen que colocando un cigarrillo en su propia boca, pone otro en la boca de la figura sagrada.

El hecho se ha registrado en la localidad cristiana de Debel, la misma aldea donde soldados israelíes destruyeron con un mazo una estatua de Jesucristo el mes pasado.

El incidente ha reavivado críticas y condenas, al ser interpretados como actos de profanación y falta de respeto hacia símbolos religiosos cristianos.

Tras las reacciones, el ejército del régimen de ocupación israelí declaró que “considera el incidente muy grave” y anunció que el soldado sería sancionado.

Según el ejército israelí, la fotografía fue tomada hace varias semanas, aunque no se compartió en línea hasta el miércoles.

A pesar de las afirmaciones de Israel de que valora las relaciones con el mundo cristiano, en los últimos meses se han producido una serie de escándalos vergonzosos y ataques contra cristianos que han tensado las relaciones de Israel con la comunidad cristiana y han puesto de manifiesto la falta de una política clara.

msm/tqi

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