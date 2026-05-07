China, enojada por visita de diputados israelíes a Taiwán

La embajada de China en Tel Aviv condenó la provocativa visita de legisladores israelíes a Taiwán y advirtió que hará pagar un precio por cruzar sus líneas rojas.

La advertencia china se produjo el martes luego de la reunión de la delegación de cuatro miembros del Knesset (parlamento israelí) y el presidente taiwanés Lai Ching-te en Taipéi.

Según el comunicado, el diputado Boaz Toporovsky, del partido Yesh Atid, junto con otros miembros del Knesset, visitó Taiwán nuevamente y realizó declaraciones sobre la cuestión taiwanesa.

La embajada china consideró estas declaraciones “una grave violación del principio de una sola China y un debilitamiento de la base política de las relaciones entre China e Israel”.

Además, señaló que los parlamentarios israelíes, al cooperar con las fuerzas separatistas independentistas pro-Taiwán, han violado reiterada y flagrantemente la posición del gobierno israelí respecto a la política de una sola China.

“Solo existe una China en el mundo y Taiwán es parte inseparable del territorio chino”, enfatiza el mensaje.

La embajada china puso de relieve que “la mayor amenaza para la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son las actividades separatistas de las autoridades taiwanesas”, que abogan por la “independencia”.

La legación diplomática iraní instó a los representantes pertinentes a que cesen de inmediato sus palabras y acciones erróneas, a que no subestimen la firme determinación del gobierno y el pueblo chinos de defender la soberanía nacional y la integridad territorial, y a que no crean que se puede cruzar impunemente las líneas rojas en la cuestión de Taiwán”.

China ha intensificado su presión diplomática sobre gobiernos extranjeros para limitar los contactos oficiales con Taipéi, insistiendo en que ningún país debe reconocer a Taiwán como entidad soberana.

El mes pasado, Taipéi denunció que China había presionado a tres países del océano Índico para retirar permisos de sobrevuelo al avión presidencial de Lai, que se dirigía a Esuatini para asistir al 40º aniversario de la ascensión del rey Mswati III. Este reino africano es uno de los pocos —12 en total— que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán.

ncl