Hezbolá inflige duros golpes a Israel en 16 operativos en 24h

El movimiento de Resistencia libanés Hezbolá ha anunciado que llevó a cabo al menos 16 operaciones en 24 horas contra objetivos y tropas israelíes.

Uno de los operativos tuvo lugar el miércoles por la mañana cuando los integrantes de Hezbolá atacaron con artillería pesada a un grupo de soldados israelíes en las inmediaciones de la localidad de Al-Bayada, en el sur del Líbano, donde también equipos técnicos recién instalados en la zona fueron atacados con drones en otros operativos.

Asimismo, el grupo libanés atacó y destruyó un vehículo blindado de transporte de personal enemigo en la localidad de Al-Qouzah, en la gobernación de Al-Nabatiya, en el Líbano, mientras que un recién establecido centro de mando del ejército israelí, en la ciudad de Qantara, fue atacado con precisión.

En otras operaciones similares, Hezbolá atacó lugares de concentración de tropas israelíes en la plaza de Taybeh —donde también un vehículo Hummer del ejército israelí fue impactado directamente por un dron—, mientras que llevó a cabo un ataque separado con un enjambre de drones contra soldados enemigos en la ciudad de Al-Naqoura, y otro en la ciudad de Aita al-Shaab.

Hubo también distintos ataques con drones y cohetes contra vehículos militares israelíes, incluido uno contra un vehículo Hummer, en la ciudad de Deir Siryan, y otro contra un vehículo del ejército, en la zona de Dawawir de la ciudad de Houla.

En la ciudad de Houla, una excavadora D9 del ejército israelí fue impactado directamente por un dron de Hezbolá, mientras que otra excavadora israelí resultó dañada tras un impacto de un dron en el centro de detención de Jiam.

Asimismo, un grupo de vehículos y soldados del ejército israelí en la ciudad de Rashaf fue atacado con una andanada de cohetes, mientras que Hezbolá atacó y destruyó un vehículo blindado Namera israelí en Jallat al-Raj, en la ciudad de Deir Siryan. Se observó el vehículo en llamas.

Luego un helicóptero intervino para evacuar a los heridos de Jallat al-Raj, tras lo cual los combatientes de la Resistencia atacaron con artillería a las fuerzas de evacuación. Se observó a soldados enemigos huyendo de la zona.

Hezbolá anunció en un comunicado que estos ataques son una respuesta legítima a agresiones diarias de Israel contra el pueblo, las ciudades y aldeas libaneses, intensificadas en las últimas semanas, pese a un alto el fuego que rigen entre Israel y el movimiento libanés.

Nuevos ataques israelíes se cobraron siete vidas en el Líbano

Solo el miércoles, los bombardeos israelíes con aviones no tripulados en el sur y el este del Líbano mataron a al menos siete personas, incluidos paramédicos, a pesar del alto el fuego en curso.

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